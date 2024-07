PSTU tem pré-candidaturas à prefeitura em 15 capitais brasileiras

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) já tem pré-candidaturas à prefeitura em 15 capitais brasileiras. A agremiação partidária decidiu lançar candidaturas próprias, para apresentar à classe trabalhadora uma alternativa com independência do governo Lula e da burguesia, para enfrentar de verdade a ultradireita.

SÃO PAULO (SP)

Altino Prazeres é operador de trem no Metrô de São Paulo, já foi presidente do Sindicato da categoria, e tem uma trajetória de luta em defesa do transporte público, pela tarifa zero e contra as privatizações.

BELÉM (PA)

Wellingta Macêdo, a Well, é jornalista, educadora social, atriz e ativista do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe.

RIO DE JANEIRO (RJ)

Cyro Garcia é aposentado do Banco do Brasil, foi presidente do Sindicato dos Bancários de 1988 a 1991. Em 1993, foi deputado federal por 10 meses, como suplente de Jamil Haddad.

PORTO ALEGRE (MG)

Fabiana Sanguiné é auxiliar de enfermagem, trabalha no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e conta com uma trajetória nas lutas da saúde e dos setores oprimidos.

BELO HORIZONTE (MG)

Wanderson Rocha é professor na rede municipal. Atualmente é diretor-licenciado do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede). É ativista do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe e é membro-licenciado da CSP-Conlutas Minas Gerais.

RECIFE (PE)

Simone Fontana é ativista sindical, professora da rede municipal e integra o Movimento Mulheres em Luta (MML).

SALVADOR (BA)

Victor Marinho é ativista no movimento estudantil, integra o Coletivo Rebeldia – Juventude da Revolução Socialista e é pesquisador no Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (Lemarx — Faced/Ufba).

FORTALEZA (CE)

Zé Batista é operário da construção civil e coordenador licenciado da Executiva Estadual da Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas) Ceará.

CURITIBA (PR)

Samuel de Mattos é trabalhador dos Correios como carteiro há 12 anos e é ativista dos movimentos sociais e militante sindical, tendo sido dirigente sindical por cinco anos.

MANAUS (AM)

Gilberto Vasconcelos é professor da rede municipal e é membro-licenciado da Central Sindical e Popular (CSP) – Conlutas Amazonas.

SÃO LUÍS (MA)

Saulo Arcangeli é servidor público federal, professor na Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e diretor-licenciado do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal (Sintrajufe).

TERESINA (PI)

Geraldo Carvalho é professor da UFPI e ex-dirigente do Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior (Andes-SN).

MACAPÁ (AP)

Gianfranco Gusmão é professor da rede estadual e em cursinhos preparatórios ao vestibular. Foi diretor do Sindicato da Educação (SINSEPEAP) e é membro-licenciado da Central Sindical e Popular (CSP) – Conlutas Amapá.

FLORIANÓPOLIS (SC)

Carlos Muller é professor de história na rede municipal de ensino. Atua há décadas em defesa de uma educação pública de qualidade e pela valorização de seus profissionais. Já foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem).

NATAL (RN)

Nando Poeta é sociólogo, professor e cordelista. Integra o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos (Ilaese) e é um dos organizadores do Ponto de Memória Estação do Cordel.