PSOL ingressa com queixa-crime contra Silas Malafaia

O PSOL ingressou nesta sexta-feira (5/07), na Vara Criminal do Rio de Janeiro (RJ), com queixa-crime contra o pastor Silas Malafaia em virtude de publicação realizada em seu canal no YouTube, no dia 27 de julho e intitulada “Boulos e os Evangélicos”, a qual ele ataca o partido com acusações infundadas, e que, de acordo com o Código Penal brasileiro, resultam em crime de difamação.

Em sua fala, Malafaia lança mão de adjetivos pejorativos ao PSOL sem a menor manifestação argumentativa, conforme aponta a reclamação do partido.

“Seu único objetivo é difamar o PSOL diante da população em prol a partir de suas ideias fundamentalistas, com ofensas gratuitas em seu estado mais puro. Não podemos deixar de lembrar que estamos em ano eleitoral e suas declarações podem ter um impacto muito negativo, já que se trata de mensagens com desinformação e mentiras, podendo atingir o processo eleitoral. ”, comenta a presidenta nacional do PSOL, Paula Coradi.

A peça ainda ressalta que os posicionamentos de Malafaia não são meras opiniões, pois se configuram como ofensas indiscriminadas a quem não segue seus preceitos, o que ultrapassa os limites da liberdade de expressão.

Por conta do alcance dos perfis de Malafaia nas redes sociais, o PSOL também solicitou à Justiça a retirada do conteúdo de modo imediato, sob pena de multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento.