Psicólogo do Botafogo rebate críticas: “Preparação mental é forte”

No embate da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, o Botafogo superou o Palmeiras com um expressivo placar de 3 a 1. Após a partida, Paulo Ribeiro, psicólogo da equipe carioca, manifestou-se nas redes sociais para rebater as críticas direcionadas à resiliência mental dos jogadores, classificando-as como “absurdas”.

Na rodada anterior, o empate contra o Vitória custou ao Botafogo a liderança da competição, que foi então assumida pelo Palmeiras. Este fato reacendeu discussões sobre a capacidade psicológica do elenco liderado por Artur Jorge. No entanto, a vitória contundente desta terça-feira motivou uma resposta incisiva de Ribeiro:

“Para aqueles que sempre colocam em dúvida o nosso preparo mental: isso é um absurdo. Quando não culpam o preparo físico, apontam para o psicológico. Sempre há um bode expiatório. Tenham uma boa noite“, declarou o psicólogo em sua postagem.

A questão da força mental não é novidade para o Botafogo. Em 2023, após liderar grande parte do campeonato, a equipe perdeu fôlego na reta final e encerrou sua participação na quinta colocação. O tema voltou à tona nesta terça-feira quando, após o gol inicial de Gregore, os atletas celebraram enfatizando sua determinação psicológica.

Atualmente na liderança com 73 pontos, o Botafogo ainda enfrentará Internacional e São Paulo antes de disputar a final da Libertadores contra o Atlético-MG no próximo sábado.