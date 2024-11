Psicóloga do ABC lança livro “A Importância do Sucesso do Vazio” em Uberlândia

No próximo dia 8 de novembro, Uberlândia será palco de uma noite de autógrafos com 12 autores do projeto “Fale Mais Sobre Isso, Agora!”, entre eles a psicóloga clínica Iara Souza, que apresenta sua obra “A Importância do Sucesso do Vazio”. O evento, aberto ao público, acontece às 18h30 no Divino Cozinha, localizado no Center Shopping Uberlândia.

No livro, Iara Souza discute como encontrar significado e propósito em momentos de pausa e reflexão, propondo aos leitores uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. A publicação visa oferecer ferramentas para que os leitores possam se conectar consigo mesmos, tornando suas trajetórias mais claras e gratificantes.

A psicóloga traz uma nova perspectiva sobre o tema, que muitas vezes é visto de forma negativa. “Vivemos em uma sociedade que valoriza a produtividade constante, mas acredito que as pausas são essenciais para reencontrarmos nosso propósito e vivermos de maneira mais plena”, explica Iara. Segundo ela, o objetivo da obra é “oferecer ferramentas práticas e reflexões que ajudem os leitores a se conectarem mais profundamente consigo mesmos, dando novos significados às suas trajetórias”.

Com prefácio de Leonardo Abrahão, criador da campanha Janeiro Branco e padrinho do projeto “Fale Mais Sobre Isso, Agora!”, o evento reúne autores que abordam temas de saúde mental e bem-estar, incentivando discussões sobre o cuidado emocional e a busca por qualidade de vida.

Serviço:

Data: 8 de novembro de 2024

Horário: 18h30

Local: Divino Cozinha – Center Shopping Uberlândia, Uberlândia/MG.

Aberto ao público.