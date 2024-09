Psicóloga de São Bernardo, Iara Souza, lança seu primeiro livro na 27ª Bienal de São Paulo

A psicóloga Iara Souza, de São Bernardo do Campo, participa da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece entre os dias 06 e 15 de setembro, para o lançamento da sua primeira obra, intitulada “A Importância do Sucesso do vazio”. No livro, a autora discute como encontrar significado e propósito em momentos de pausa e reflexão, propondo uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. O lançamento será no estande da Editora Uiclap, nos dias 06 de setembro e 07 de setembro, às 16h.

A publicação visa oferecer ferramentas para que os leitores possam se conectar consigo mesmos, tornando suas trajetórias mais claras e gratificantes. A psicóloga propõe aos leitores uma nova perspectiva sobre o tema, que muitas vezes é visto de forma negativa.

“Vivemos em uma sociedade que valoriza a produtividade constante, mas acredito que as pausas são essenciais para reencontrarmos nosso propósito e vivermos de maneira mais plena”, explica Iara. Segundo ela, o objetivo da obra é “Oferecer ferramentas práticas e reflexões que ajudem os leitores a se conectarem mais profundamente consigo mesmos, dando novos significados às suas trajetórias”, reforça.

Para Iara, a Bienal do Livro é o palco ideal para essa estreia. “Estar na Bienal é um sonho realizado. É uma oportunidade incrível de compartilhar minha visão com um público tão diverso e engajado. Espero que os leitores encontrem nas páginas do livro o incentivo que precisam para valorizar suas próprias jornadas, respeitando seus ritmos e necessidades”, finaliza.

Serviço:

Lançamento do Livro: “A Importância do Sucesso do vazio”

Autora: Iara Souza

Local: ESTANDE G87 – EDITORA UICLAP na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: 06 e 07 de setembro às 16h.

Mais informações no site da Editora Uiclap