PSG se livra dos gigantes; confira os confrontos das oitavas da Champions

Na manhã desta segunda-feira (18) foi realizado o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2023/2024, em Nyon, na Suíça.

CONFIRA OS CONFRONTOS

Porto x Arsenal

Napoli x Barcelona

PSG x Real Sociedad

Inter de Milão x Atlético de Madri

PSV x Borussia Dortmund

Lazio x Bayern de Munique

Copenhagen x Manchester City

RB Leipzig x Real Madrid

O QUE ACONTECEU

Os confrontos foram formados pelo sorteio dos times no pote 1 contra os times do pote 2. Os times do primeiro pote terminaram na liderança de seus grupos na fase anterior; e os do pote 2, na segunda colocação.

Os clubes que estavam no pote 1 eram: Arsenal, Atlético de Madri, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad. City e Real foram os únicos que avançaram com 100% de aproveitamento.

Já as equipes do pote 2 eram: Copenhagen, Inter de Milão, Lazio, Napoli, Porto, Paris Saint-Germain, PSV e RB Leipzig. A Espanha é o país com mais representantes, com quatro, seguido por Itália e Alemanha, ambos com três.

Times do mesmo país e clubes que estavam no mesmo grupo não podem se enfrentar nas oitavas. A partir das quartas de final, não há mais restrições.

A grande final da Liga dos Campeões será em no dia 1º de junho, em Londres, no Estádio de Wembley. O Manchester City é o atual campeão e está na briga para defender o título.