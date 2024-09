PSG faz no último minuto e vence Girona na estreia da Champions League

O PSG venceu o Girona por 1 a 0, nesta quarta (18), em partida válida pela primeira rodada da fase de liga da Champions League.

Nuno Mendes marcou no fim do jogo. Após desperdiçar mutas chances, o PSG marcou após falha do goleiro Gazzaniga.

A segunda rodada da Champions League acontece em outubro. O PSG enfrenta o Arsenal no dia 1º, enquanto o Girona jogará contra o Feyenoord no dia 2.

O JOGO

O time da casa criou duas grandes oportunidades para abrir o placar antes dos 15 minutos de jogo. Zaire-Emery foi o nome mais importante do PSG na primeira etapa, participando diretamente das finalizações criadas no início. O Girona soube segurar os avanços parisienses e equilibrou a posse de bola com meia hora no cronômetro, mas não foi o suficiente para levar perigo ao gol de Safonov.

Baixa no Paris. Antes mesmo do fim do primeiro tempo, Asensio sentiu dores musculares e precisou da substituição. O jogador deixou o campo aos 39 minutos para a entrada de Kolo Muani.

O PSG voltou mais focado, construindo jogadas, enquanto o Girona se limitou a se defender. Gazzaniga foi amarelado por atrasar o tiro de meta quando o relógio não marcava nem 30 minutos, mostrando que estava satisfeito com o empate. A melhor chance de gol dos mandantes veio com Dembélé, que viu a bola parar no travessão.

Falha de Gazzaniga garante vitória do PSG. O goleiro do Girona fazia uma grande partida, até aceitar um chute sem tanta força de Nuno Mendes no minuto final do segundo tempo. A bola que parecia defensável acabou passando pelas pernas do argentino.

GOL E DESTAQUES

Primeira chance. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Zaire-Emery finalizou de dentro da área com perigo. A bola desviou no zagueiro Krejci e saiu à esquerda do gol.

Passou perto. Dois minutos depois da primeira chegada do PSG, Zaire-Emery acionou Asensio pela esquerda. O espanhol bateu cruzado tirando do goleiro, mas a bola foi para fora passando perto da trave.

Demorou… Aos 8 do segundo tempo, Kolo Mouani fez lançamento para Dembélé, que dominou e entrou na área. Barcola chegava como opção, mas o atacante tentou resolver sozinho, foi desarmado por Krejci e perdeu uma ótima jogada.

No travessão! Aos 16, Dembélé chutou com efeito de perna canhota buscando o ângulo. A bola explodiu na trave acima de Gazzaniga após desvio do goleiro.

Gazzaniga! Aos 40, Hakimi ficou cara a cara com o goleiro e mandou um chute rasteiro. O arqueiro do Girona cresceu no lance e defendeu com a perna esquerda.

1×0. Aos 45, Nuno Mendes levou pela esquerda e chutou cruzado após passar pela marcação. Gazzaniga tentou segurar, mas a bola passou por debaixo das pernas e entrou.