PSG contrata ‘substituto de Mbappé’, que jogou Olimpíadas, por R$ 300 mi

O atacante Desiré Doué é o novo reforço do Paris Saint-Germain.

O jogador de 19 anos, vindo do Rennes, assinou contrato com o clube parisiense por cinco temporadas. Ele foi revelado pelo seu antigo clube, tendo sido promovido aos profissionais no segundo semestre em 2022. Na última temporada, marcou quatro gols e deu quatro assistências em 42 jogos.

As cifras da negociação giraram em torno de 50 milhões de euros (R$ 300 milhões na cotação atual), embora o clube não tenha anunciado os valores. O montante não inclui bônus, segundo o jornal francês L’Équipe, e o PSG superou a concorrência do Bayern de Munique.

Doué vem para suprir a lacuna no ataque e está sendo apontado como o “substituto de Mbappé”. O jornal espanhol Marca destacou que o PSG contatou um “canhão”.

O jogador disputou as Olimpíadas de Paris com a seleção francesa, ficando com a medalha de prata. Terminou o torneio com um gol e uma assistência sob o comando de Thierry Henry.