PSG admite interesse no volante Gabriel Moscardo, do Corinthians

O Paris Saint-Germain confirmou o interesse no meio-campista Gabriel Moscardo, de apenas 18 anos. O jovem jogador é considerado uma das maiores revelações do Corinthians nos últimos anos. E já vem mobilizando os grandes clubes europeus nos últimos meses.

“Temos obrigação de estarmos informados sobre todos os talentos, mas ainda não temos nada assinado”, afirmou Luís Campos, diretor do PSG em entrevista ao Canal +, da França, neste fim de semana

Segundo o site RMC Sport, Campos veio para o Brasil para acompanhar de perto o duelo do Corinthians contra o Internacional pela última rodada do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira. Na ocasião a equipe paulista perdeu por 2 a 1.

Sites nacionais e estrangeiros falam em uma negociação que pode chegar a 25 milhões de euros (equivalente a mais de R$ 130 milhões). Segundo o site Meu Timão, Moscardo poderia ser contratado agora, mas só ir para a Europa no meio de 2024. Além do clube francês, o Chelsea também demonstra interesse no volante.

Aos 18 anos, o jovem talento tem um título pelo Corinthians: o Campeonato Paulista Sub-17, em 2021. Sua estreia na equipe principal foi em 28 de junho de 2023. Desde então participou de 25 jogos, sendo titular em 21 deles.