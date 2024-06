PSDB marca lançamento da pré-candidatura de Datena para quinta-feira (13)

O PSDB marcou para quinta-feira (13), às 10h30, o lançamento da pré-candidatura de José Luiz Datena à Prefeitura de São Paulo. O evento acontecerá no hotel Jaraguá Novotel, na região central da capital.

O apresentador de TV se filiou ao partido em abril, com o objetivo inicial de ser vice na chapa de Tabata Amaral (PSB). No entanto, após conversas com lideranças tucanas, decidiu lançar uma pré-candidatura própria.

O PSDB considera a pré-candidatura de Datena como prioridade em seu projeto eleitoral em 2024 e vai convidar lideranças municipais, estaduais e nacionais do partido para o evento.

Mesmo com a definição de uma data para o lançamento da pré-candidatura, ainda existe receio na sigla de que o apresentador desista da empreitada. O PSDB é o 11º partido da trajetória de Datena, que já desistiu de concorrer quatro vezes.

Datena apareceu com 8% de intenção de voto em pesquisa Datafolha divulgada em 29 de maio, atrás de Guilherme Boulos (PSOL), 24%, Ricardo Nunes (MDB), 23%. Ele apareceu empatado com Tabata, 8%, e Pablo Marçal (PRTB), 7%.