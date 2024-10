PSD terá a maior população governada, com 35 mi de habitantes em 887 cidades

O PSD será o partido governando a maior população no país a partir de 1º de janeiro de 2025. A sigla venceu a disputa nos dois turnos das eleições deste ano em 887 cidades, que somam uma população de 35.328.069 habitantes.

Esse resultado é puxado pelo desempenho em grandes metrópoles. O partido de Gilberto Kassab elegeu 15 prefeitos entre as 103 cidades com mais de 200 mil eleitores no Brasil.

O Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, reelegeu Eduardo Paes no primeiro turno. O partido também garantiu a reeleição de Fuad Noman em Belo Horizonte.

Colado ao PSD está o MDB, que terá 35.000.116 pessoas sob seus domínios. O maior peso vem de São Paulo, onde o prefeito Ricardo Nunes (MDB) se reelegeu ao derrotar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

O MDB também conquistou a reeleição em Porto Alegre, com Sebastião Melo, que derrotou a petista Maria do Rosário.

Juntos, PSD e MDB elegeram prefeitos em 1.743 cidades onde moram 70,3 milhões de pessoas. Com isso, partidos de centro concentrarão mais da metade da população brasileira.

As populações governadas pelas duas siglas cresceram na comparação com os resultados de 2020. O MDB, à época, foi escolhido para governar 26,9 milhões de habitantes. Viviam em cidades com prefeituras do PSD 23,5 milhões.

Naquele ano, o partido que ficou à frente em população governada foi o PSDB -34 milhões de pessoas. A sigla encolheu nas eleições de 2024: somadas todas as cidades onde partido venceu, governará 8,1 milhões de habitantes.

A partir do próximo ano, o terceiro partido com o maior número de brasileiros sob sua gestão será o PL de Valdemar Costa Neto, sigla que desde 2021 acolhe também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A sigla elegeu 16 prefeitos entre os municípios com mais de 200 mil habitantes.

Nas cidades em que o partido terá prefeitos moram 25,4 milhões de pessoas. Ao todo, o PL venceu em 516 cidades. No ciclo eleitoral anterior, eram 8,7 milhões de brasileiros. Nesta eleição, o partido venceu em quatro capitais: Aracaju, Cuiabá, Rio Branco e Maceió.

O União Brasil, nascido em 2021 da fusão entre DEM e PSL, estará em 2025 em prefeituras de cidades conde vivem 21,3 milhões de pessoas. Nas eleições de 2020, o DEM foi eleito para governar 24,7 milhões de brasileiros, e o PSL, 2,6 milhões.