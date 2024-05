Prudência no trânsito para um feriado seguro

O feriado de Corpus Christi se aproxima (30/05) e, com ele, dias de descanso prolongado para muitas pessoas. Com isso, é essencial reforçar os cuidados e medidas de segurança para quem vai pegar a estrada.

Ao conduzir é fundamental manter o foco na via, a atenção redobrada e seguir algumas recomendações. Esteja com a manutenção do veículo em dia. Antes de viajar, certifique-se de que seu veículo está em perfeitas condições de funcionamento. Verifique os pneus, freios, luzes, óleo e todos os itens de segurança, incluindo os cintos de segurança, já que todos os ocupantes do veículo devem utilizá-los, inclusive no banco traseiro. Essa simples ação pode salvar vidas em caso de colisões.

Se for consumir bebidas alcoólicas, não dirija. Planeje com antecedência a forma como vai voltar para casa, utilizando táxi, uber, transporte público ou designando um motorista da rodada.

Na estrada, evite distrações enquanto estiver dirigindo. Mantenha o foco na direção e no entorno, respeite as sinalizações e esteja preparado para imprevistos. Não faça ultrapassagens perigosas. Elas são, segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das principais responsáveis por sinistros graves e fatais nas rodovias federais.

Em 2023 foi constatado que os 462 sinistros do tipo colisão frontal resultaram em 235 vidas perdidas; grande parte dessas colisões foi causada por ultrapassagens indevidas. Esse problema é tão grave que há um Projeto de Lei na Câmara dos Deputados que quer a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para quem realiza ultrapassagem perigosa ou direção irresponsável em rodovias.

“Não arrisque ultrapassagens em locais proibidos ou sem visibilidade adequada. Respeite as regras de trânsito para salvar vidas. Aproveite o feriado de maneira responsável e segura. Lembre-se: a paz no trânsito começa por você”, comenta Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.