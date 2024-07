Próximos mutirões do Imesc vão acontecer até novembro em seis cidades do Estado

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC), autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, anuncia a realização de uma série de mutirões de Medicina Legal que ocorrerão entre agosto e novembro de 2024.

Esta iniciativa visa atender a uma demanda crescente por perícias médicas no estado, proporcionando mais agilidade e eficiência na resolução de processos judiciais. A ação conjunta entre o Imesc e o Tribunal busca não apenas diminuir a fila de espera por perícias, mas também assegurar a qualidade e a precisão dos laudos emitidos.

Nos mutirões serão atendidos vários tipos de perícias: Securitárias (seguros em geral), Obrigação de Fazer (solicitação de medicamentos e tratamentos médicos para o poder público), Indenizatória em geral, Previdenciária (acidente de trabalho, aposentadoria), Reprovação em Exame Admissional, Regularização de Período de Licença Negada, Reconhecimento de Doença Profissional e Perícias Psiquiátricas – na área cível.

Serão realizadas mais de 2000 atendimentos nas seis cidades anunciadas: A programação dos mutirões é a seguinte: São Paulo (Capital), nos dias 22 e 23 de agosto; Piracicaba, 19 e 20 de setembro; Sorocaba em Setembro; Campinas, 7 a 11 de outubro; Bauru, 24 e 25 de outubro e Presidente Prudente, dias 21 e 22 de novembro. Os cidadãos das cidades mencionadas serão comunicados previamente sobre os detalhes específicos de cada mutirão, incluindo datas, horários e locais das perícias.

Os atendimentos acontecerão dentro dos Fóruns das cidades citadas e serão periciadas as pessoas previamente intimadas pelo Judiciário. As pessoas que não tiverem condições de se locomover até as salas serão atendidas nas ambulâncias e nos veículos que ficarão estacionados em pontos indicados, em formato “drive thru”.

Cada mutirão contará com uma equipe de especialistas em Medicina Legal, capacitada para realizar as avaliações e os laudos médicos