Próximo sorteio da Nota Fiscal Paulista será no dia 9 de fevereiro

O 183º sorteio do programa Nota Fiscal Paulista (NFP) já tem data marcada: os ganhadores serão divulgados na segunda sexta-feira do mês (9 de fevereiro). Conforme as regras, concorrem aos prêmios os mais de 9,6 milhões de participantes de todo o Estado de São Paulo inscritos no programa que solicitaram cupom fiscal com CPF (pessoas físicas) ou CNPJ (no caso dos condomínios) no decorrer de outubro de 2023. Em fevereiro estão na disputa 113.742.748 bilhetes eletrônicos.

Diante disso, os consumidores e condomínios cadastrados no programa já podem verificar no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento os números dos bilhetes eletrônicos para o sorteio e torcer pelos 600 prêmios, o maior deles é de R$ 1 milhão.

Já as 3.153 entidades sem fins lucrativos irão concorrer com as notas fiscais que receberam via doações realizadas pelos próprios consumidores a favor da instituição escolhida e suas compras próprias, realizadas também em outubro do ano passado. No sorteio exclusivo, as ONGs disputam 55 prêmios que totalizam R$ 1 milhão, sendo cinco no valor de R$ 100 mil e 50 prêmios de R$ 10 mil.

Todos os meses acontecem os sorteios da Nota Fiscal Paulista. Para participar, o consumidor que inclui o CPF na nota deverá acessar o portal do programa, se cadastrar e aceitar o regulamento. Com isso, a cada R$ 100 em compras registradas no CPF ou CNPJ, a pessoa receberá um bilhete eletrônico com um número da sorte para concorrer aos prêmios. A partir daí, basta torcer para ser o felizardo da vez. A adesão precisa ser feita apenas uma vez. A partir disso, a inclusão nos próximos sorteios é automática.