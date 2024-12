Próximo domingo será de inclusão e diversão em Mauá

O próximo domingo (15/12) promete ser especial para os moradores de Mauá, com mais uma edição do projeto ‘Domingou em Mauá’, que desta vez traz uma atração muito especial: a Virada Inclusiva 2024. A iniciativa é organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento terá ainda a participação de entidades de assistência social, além de coletivos de inclusão.

O evento começa às 9h e seguirá ao longo do dia, no Paço Municipal, com uma programação repleta de atividades para todas as idades e gostos.

Inclusão em destaque

A Virada Inclusiva 2024 terá ações organizadas por diversas secretarias municipais, como Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e Esporte. A proposta é ampliar a conscientização sobre acessibilidade e promover a inclusão de forma prática e acolhedora. Entre as ações promovidas pela secretaria de Saúde estão, por exemplo, aula especial do Viver Bem, agendamento para coleta de papanicolau, testagem de ISTs, além de orientação e sensibilização sobre dengue e outras arboviroses.

Diversão garantida para todos

Além das ações voltadas para a inclusão, o ‘Domingou em Mauá’ manterá suas atrações tradicionais, que já conquistaram o público. Uma das mais aguardadas é a ‘bike família’, onde duas pessoas pedalam juntas por um circuito, reforçando a união e a diversão compartilhada.

O evento também contará com mini quadras para quem quiser praticar esportes como futebol, peteca, tênis e vôlei. Para os pequenos, não faltarão brincadeiras: haverá tobogã inflável, cama elástica e outras atrações.

Arte, cultura e serviços

Os visitantes poderão explorar uma feira de artesanato e aproveitar opções de alimentação e bebidas no local. Também estarão disponíveis serviços importantes, como informações sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o cadastro no CPTR Móvel, uma oportunidade para quem busca colocação no mercado de trabalho.

Como participar

A entrada para pedestres será pela Rua Vitorino Dell’Antonia (acesso pelo estacionamento dos funcionários da Prefeitura). Quem preferir ir de carro poderá estacionar gratuitamente no estacionamento de munícipes, localizado na Avenida João Ramalho, 205, Vila Noêmia.