Próxima temporada do Teatro no MAM apresenta três espetáculos voltados ao público infantil

O Museu de Arte Moderna de São Paulo anuncia a próxima temporada do Teatro no MAM, com espetáculos no auditório Lina Bo Bardi voltados ao público infantil e a toda família, em apresentações nos finais de semana de junho e julho.

A temporada tem início com A Menina e o Tempo, espetáculo da Trupe Pé de Histórias que traz reflexões poéticas sobre o tempo. Mesclando linguagens do teatro, do cinema e da música, a peça apresenta o cotidiano da menina Nina e seu pai. A personagem e o público são transportados para diferentes lugares, como na estrada, na praia e no parque e convidados a perceber como o tempo passa diferente dependendo de como o vivemos.

Com duração de 60 minutos, A Menina e o Tempo tem exibições nos dias 08 e 09 de junho, (sábado e domingo), com sessões às 11h e às 16h.

Na segunda quinzena de junho, o Teatro no MAM traz Poemas para Brincar, espetáculo infantil da Cia Teatral As Graças. Trata-se de um teatro de bonecos baseado no livro homônimo de poesias para criança do poeta José Paulo Paes e ilustrado pelo artista plástico Luiz Maia, que aborda as brincadeiras de criança: a pipa, o rio, o medo do cemitério e os bichos. O espetáculo já rendeu à Cia os prêmios MAMBEMBE 96 – Grupo; APCA 96 – Texto; e COCA-COLA (Femsa) 96 – Música e Categoria Especial/Teatro de Animação.

Poemas para Brincar tem 45 minutos de duração e será exibido nos dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de junho, (sábados e domingos), com sessões às 11h e às 16h.

Em julho, mês das férias escolares, a programação apresenta Circus, a nova tournée, vencedor do Prêmio APCA na categoria de Melhor Espetáculo de Animação. Com direção de Claudio Saltini, o espetáculo leva o público ao riso com as aventuras de dois palhaços. Nesse teatro de bonecos, o público vai assistir números clássicos do circo recriados por personagens conhecidos ou figuras inusitadas: uma mosca dançarina, uma família de ovos equilibristas e duas minhocas trapezistas. Todos carismáticos, todos capazes de manterem crianças e adultos atentos do início ao fim dessa peculiar jornada circense.

Com 50 minutos de duração, Circus, a nova tournée será apresentado nos dias 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de julho, (sábados e domingos), também em sessões às 11h e às 16h.

Realizado desde 2023, o projeto Teatro no MAM surge do desejo do museu em ampliar, cada vez mais, o contato do público com as artes, e abertura da instituição às diversas manifestações artísticas e culturais.

Serviço:

Teatro no MAM

Local: Auditório Lina Bo Bardi (MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo)

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$25,00 (meia) / Amigo MAM R$15,00 (Dois convites por CPF) através do site mam.org.br/ingressos

Junho

A Menina e o Tempo

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 3 anos

Datas: 08 e 09 de junho, (sábado e domingo) 11h e 16h.

Poemas para Brincar

Duração: 45 minutos

Faixa etária: Livre

Datas: 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de junho, (sábados e domingos) 11h e 16h (12 apresentações).

Julho

CIRCUS, A NOVA TOURNÉE

Duração: 50 minutos

Faixa etária: Livre

Datas: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de julho, (sábados e domingos) 11h e 16h (16 apresentações).