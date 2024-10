Provão Paulista será aplicado a partir desta quarta (30)

Nesta quarta-feira (30), 378 mil estudantes da rede estadual e de outras redes públicas do país inscritos no Provão Paulista Seriado 2024 participam do primeiro dia de aplicação do exame que garante acesso direto às universidades e faculdades paulistas.

Estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Em todo o Estado, a prova será aplicada no período da manhã, às 8h, e os portões das escolas fecharão às 7h45.

No primeiro dia de exame, os candidatos responderão a questões de língua portuguesa, língua inglesa, física, química e biologia. No total, são 48 questões no primeiro dia, além da redação.

A segunda etapa da prova será aplicada nesta quinta-feira, dia 31, no mesmo horário. Na quinta-feira, os candidatos responderam a 18 questões de matemática e outras 24 perguntas, distribuídas entre as disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia.

Os itens do Provão foram elaborados de acordo com o Currículo Paulista e buscam avaliar as diferentes habilidades que os estudantes desenvolveram ao longo de todo o Ensino Médio. Dessa forma, será exigido do candidato interpretação de texto e questões contextualizadas, assim como aquelas mais diretas, em que o conhecimento de área é mensurado em sua essência.

Ex-aluna da Escola Estadual Professor Baltazar de Godoy Moreira, da cidade de Marília, hoje a Maria Eduarda Bartholomeu de Souza, de 19 anos de idade mora em Bauru e é uma das alunas de medicina da USP aprovadas na primeira edição do Provão Paulista, no ano passado. “Depois de 10 meses desde a minha aprovação, posso continuar a dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Todos os meus amigos pensam exatamente igual a mim sobre o Provão. Eu nunca imaginei que pudesse ter algum projeto, algum vestibular específico para a escola pública que teria mudado tanto a realidade de tanta gente”, afirma.

Maria Eduarda está entre os criadores do projeto Ascender, que une universitários aprovados na USP Bauru por meio do Provão Paulista e tem como objetivo atrair mais estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino para a melhor universidade do Brasil e da América Latina.

A futura médica do Provão Paulista deixa algumas dicas para os estudantes que farão as provas a partir desta quarta-feira: “Não se desespere se não souber algo, é normal não saber tudo, ninguém vai saber absolutamente tudo. Manter a calma é muito importante, mas o mais importante é não se desesperar e fazer o que você sabe. Realmente, é a melhor dica para o dia da prova”.

O resultado do Provão Paulista e a primeira chamada para os futuros universitários estão previstos para o dia 20 de janeiro de 2025.