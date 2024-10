Provão Paulista: segundo dia tem questões de Matemática e Ciências Humanas

Os mais 378 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio inscritos no Provão Paulista Seriado 2024 voltam às escolas nesta quinta-feira (31) para o segundo dia de exames. Desta vez, serão aplicadas questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Em todas as unidades da rede estadual de ensino, as provas serão no período da manhã e começam a partir das 8h. Os portões fecham às 7h45.

Nesta segunda etapa são, ao todo, 18 questões de matemática e outras 24 perguntas, distribuídas entre as disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia. Os itens foram elaborados de acordo com o Currículo Paulista e buscam avaliar as diferentes habilidades que os estudantes desenvolveram ao longo de todo o Ensino Médio. O tempo de duração das provas é de quatro (4) horas e a permanência mínima de duas (2) horas.

Os dias 6 e 7 de novembro estão reservados para a aplicação extra em caso de feriado ou eventos externos que impossibilitem a entrada dos alunos nas escolas (como o incêndio da região central de São Paulo nesta quarta-feira). Candidatos que faltaram à escola nos dias 30 e 31, datas oficiais da aplicação e onde não é feriado, não têm direito à reposição.

Gentrificação urbana é tema da redação do Provão Paulista

No primeiro dia do Provão Paulista Seriado, nesta quarta-feira (30), os estudantes responderam às questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além da redação. Na edição de 2024 o tema escolhido foi o processo de gentrificação urbana. Para a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo, os estudantes tiveram o apoio de três textos selecionados.

1ª e 2ª série do Ensino Médio

Para estudantes das classes da 1ª e 2ª série os exames serão aplicados nos dias 11 e 12 de novembro. Para essas duas séries seguem as mesmas regras válidas para a 3ª série. A única exceção é a não exigência da prova de redação. Além disso, devem participar da edição deste ano os candidatos da 2ª série que fizeram as provas no ano passado quando estavam matriculados na 1ª série em escolas da rede pública. Só podem se inscrever e participar do Provão pela primeira vez neste ano aqueles alunos matriculados na 1ª série do Ensino Médio, independentemente da rede de ensino pública.

15 mil vagas em disputa

O Provão Paulista Seriado garante acesso direto às universidades e faculdades paulistas. Estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

O resultado do Provão Paulista e a primeira chamada para os futuros universitários estão previstos para o dia 20 de janeiro de 2025.