Provão Paulista: matrículas da terceira chamada vai até quinta-feira (15)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e as instituições de ensino superior parceiras do Provão Paulista Seriado estenderam até esta quinta-feira (15) as matrículas dos alunos convocados na terceira e última chamada unificada. As vagas são destinadas à Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), nos cursos que terão início no primeiro semestre.

Os estudantes convocados precisam, obrigatoriamente, efetivar suas matrículas de forma online até esta quinta-feira, sob risco de perder a vaga.

Além da relação completa de aprovados neste terceiro chamamento, cada estudante pode consultar suas notas na avaliação e se está apto para a etapa de matrícula no portal https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. Os alunos que concluíram a 3ª série nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

É preciso que cada estudante atente-se a todas as regras de cada universidade e das Fatecs publicadas na Instrução Normativa para Matrículas, publicadas no portal do Provão. Caso ainda haja vagas, cada instituição tem autonomia para organizar uma nova convocação de candidatos. Portanto, a partir da sexta-feira (16), os estudantes estejam atentos aos portais de cada instituição.

Veja o limite de horário para as matrículas online na quinta-feira (15):

USP: até as 16h;

Unicamp: até as 17h.

Unesp e Fatecs :até as 23h59.

Neste primeiro semestre haverá, ainda, a convocação de estudantes para todos os cursos da Univesp, uma vez que os cursos terão início no segundo semestre, e parte dos aprovados nas Fatecs, nos cursos que são ofertados a partir do mesmo período.

Bolsa auxílio

Calouros da USP, Unesp e Unicamp podem se beneficiar com bolsas de alimentação, auxílio moradia e outras iniciativas que colaboram para a permanência do estudante no ensino superior. As solicitações devem ser feitas no ato da matrícula, ou de acordo com calendário das universidades.