Provão Paulista: Reaplicação do exame está marcada para esta quinta e sexta-feira

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) reaplica o Provão Paulista Seriado nesta quinta (14) e sexta-feira (15) para 6.348 estudantes da rede pública matriculados na 3ª série do Ensino Médio.

Farão as provas estudantes matriculados em unidades de ensino das redes estadual, municipal e das Etecs localizadas em cidades com feriados nos dias 29 e 30 de novembro, datas oficiais da aplicação do Provão Paulista, alunos matriculados nas escolas indígenas do Estado e nas classes prisionais. A reaplicação atende ainda estudantes de escolas que registraram erro na base de dados na inscrição para as provas.

Essa aplicação segue a mesma ordem das avaliações entregues aos estudantes nos dias 29 e 30 de novembro. No primeiro dia, duas áreas do conhecimento serão avaliadas. A de Linguagens e suas Tecnologias inclui as disciplinas de língua portuguesa com 20 questões e língua inglesa com quatro questões. Já Ciências da Natureza e suas Tecnologias é formada pelos componentes de física, química e biologia – cada uma com oito questões.

A Seduc-SP reservou para o segundo dia as provas da área de Matemática e suas Tecnologias com 20 questões do currículo de matemática. É a vez também de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com sete questões do conteúdo de história e outras sete de geografia, além de quatro de sociologia e mais quatro de filosofia. O Provão da 3ª série segue com a redação, que exige a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo.

As provas desta quinta e sexta-feira serão aplicadas na escola de origem dos estudantes. Na quinta, a prova será aplicada das 8h às 12h — com uma hora a mais para pessoas com deficiência —, e na sexta, das 8h às 13h, por conta da redação, também com horário estendido para estudantes com deficiência.

No início desta semana, entre terça (12) e quarta-feira (13), 6.200 alunos das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio das redes públicas tiveram acesso à reaplicação do Provão Paulista.

Gabarito e resultado

Os gabaritos da reaplicação serão divulgados a partir do dia 18 de dezembro de 2023 no site https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. Já os resultados do Provão Paulista, incluindo as notas da redação para a 3ª série do Ensino Médio, e a classificação para o ensino superior, de acordo com o curso escolhido, serão divulgados pela Educação no dia 26 de janeiro de 2024.

Escolha de cursos

Todos os alunos da 3ª série do Ensino Médio das escolas públicas que prestaram a primeira edição do Provão Paulista — inclusive os que tiveram acesso à reaplicação — precisam escolher, até dia 22 de dezembro, os seus cursos de preferência para o ensino superior. A escolha é fundamental para que os aprovados garantam uma das 15.369 vagas no ensino superior para o ano de 2024.

No total, cada estudante pode optar por até 11 cursos diferentes. Nesta primeira edição, o Provão Paulista disponibilizará as vagas em cursos superiores a partir de parceria inédita da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Para dar início à escolha, os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal de escolhas por meio do endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

Durante esse processo, o estudante poderá selecionar entre uma e 11 opções nos três grupos — o primeiro da USP, Unicamp e Unesp, o segundo das Fatecs e o terceiro, da Univesp. Não é obrigatória a escolha de todas as opções e em todos os grupos. Isso fica a critério do estudante.

As opções são distribuídas da seguinte forma:

Escolha de três vagas no grupo da USP, Unesp e Unicamp para o primeiro semestre. Cada estudante pode escolher até três cursos, em duas dessas universidades. Por exemplo, dois cursos na USP — em qualquer campus — e um na Unesp. Ou dois cursos na Unesp e um na Unicamp. Não é possível escolher um curso em cada uma dessas três universidades, conforme regras do edital nº 1 de 2023 do Provão Paulista;

Após escolhidas as três opções no primeiro grupo, o estudante pode escolher até cinco opções nas Fatecs para o primeiro semestre;

Por fim, escolha de até três cursos da Univesp, neste caso para o segundo semestre de 2024.

Para confirmar as opções, é preciso que cada aluno confirme suas escolhas no portal. Elas estarão registradas no perfil de cada estudante. Após o dia 22, não será possível trocar ou registrar novas opções.