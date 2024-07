Provão Paulista: Inscrições para estudantes de outras redes começam na segunda-feira (29)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre na próxima segunda-feira (29), as inscrições de estudantes do Ensino Médio de redes públicas do país para a edição deste ano do Provão Paulista Seriado, avaliação que garante acesso direto às melhores universidades e faculdades do estado de São Paulo. O período de inscrições se encerra às 23h59 do dia 9 de agosto.

A inscrição para alunos de outras redes deve ser feita no portal da Vunesp (a aplicadora da prova), https://www.vunesp.com.br/SEED2405, e é destinada e exclusivamente a estudantes do Ensino Médio matriculados em escolas públicas que não são administradas pela Seduc-SP, pelo Centro Paula Souza e pelos municípios paulistas que aderirem ao Provão.

Estudantes da rede estadual e das escolas de Ensino Médio da USP, Unesp e Unicamp terão suas inscrições automáticas. Estudantes do Centro Paula Souza e das redes municipais paulistas também poderão ter suas inscrições automáticas, mediante manifestação de interesse e adesão à avaliação por parte da rede de ensino em que cada um está matriculado. Estudantes de escolas municipais de cidades que não aderirem à aplicação da avaliação também deverão se inscrever no portal da Vunesp.

Para estudantes de outras redes públicas da federação, há uma novidade para a edição do Provão deste ano: eles poderão optar pela realização da prova em um dos cinco pólos definidos pela Seduc-SP, na capital paulista e nas cidades de Araçatuba, Campinas, Itapetininga e Ribeirão Preto. No ano passado, a prova para esses alunos foi aplicada apenas na capital.

Provão Paulista 2024

A prova que dá acesso a mais de 15 mil vagas na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) está marcada para os dias 30 e 31 de outubro para estudantes da 3ª série do Ensino Médio e para os dias 11 e 12 de novembro para alunos das 1ª e 2ª séries.

As datas das provas para a 1ª, 2ª e 3ª série foram estabelecidas por meio de resolução publicada no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira, dia 22 de julho. A Educação também publicou, na última terça-feira, 23, o edital de inscrições e de vagas do Provão Paulista Seriado. Estudantes de outras redes devem consultar o editale verificar os documentos necessários à participação.

O Provão Paulista Seriado permite que alunos do Ensino Médio comecem a construir sua trajetória rumo à universidade desde a 1ª série. A participação no Provão é contabilizada a cada ano e, a somatória, necessária para os processos seletivos nas instituições de ensino superior parceiras.

Para que estudantes da 3ª série participem da edição deste ano, é necessário que eles tenham feito as provas da 2ª série em 2023, assim como estudantes da 2ª série devem ter participado da primeira edição enquanto matriculados na 1ª série no ano passado. Só podem se inscrever e participar do Provão pela primeira vez neste ano aqueles alunos matriculados na 1ª série do Ensino Médio, independentemente da rede de ensino.

Alunos de todas as redes poderão consultar informações da resolução e do edital do Provão Paulista no site da Secretaria, www.educacao.sp.gov.br.