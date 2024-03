Provão Paulista: Fatecs divulgam sexta chamada e recebem matrículas até esta sexta-feira (1º)

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) divulgaram nesta quinta-feira (29) a sexta chamada para alunos classificados no Provão Paulista Seriado, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) em parceria com instituições de ensino superior paulistas que garante acesso direto à faculdade para formados na 3ª série do Ensino Médio em escolas públicas.

As matrículas para essa sexta chamada devem ser efetivadas até esta sexta-feira (1º). A lista de estudantes aprovados para vagas na faculdade está disponível neste link e no portal do https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Como é feita a matrícula nas Fatecs

A inscrição é feita de forma online e estudantes sem acesso à internet ou a um computador podem procurar sua ex-escola estadual e Para efetuar a matrícula nas Fatecs, é necessário anexar, via upload, nos formatos PDF, JPEG ou PNG, os seguintes documentos: