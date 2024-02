Provão Paulista: Fatec define pela quinta e sexta chamadas para ingresso de estudantes da rede pública no ensino superior

A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) fará mais duas chamadas para matrículas de estudantes aprovados no Provão Paulista Seriado, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) em parceria com instituições de ensino superior paulistas que garante acesso direto à faculdade para formados na 3ª série do Ensino Médio em escolas públicas.

A quinta chamada da Fatec está prevista para acontecer entre os dias 26 e 27 de fevereiro e a sexta chamada para o dia 1º de março. A lista de estudantes aprovados será disponibilizada, como nas outras etapas, no portal do Provão Paulista, o https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Essas duas próximas chamadas estão atreladas ao processo de escolha de opções de cursos finalizado ainda no mês de dezembro pelos estudantes concluintes do Ensino Médio que compareceram aos dois dias de avaliação.

USP e Unesp estão na fase da lista de espera

A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão em outra etapa do processo. Ambas as universidades organizam nesta semana a lista de espera para alunos classificados no Provão.

Até as 23h59 desta quinta-feira (22), alunos classificados no Provão devem acessar o portal do Provão, no https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ , e definir, entre as opções escolhidas anteriormente, apenas um curso em apenas uma dessas universidades. É importante que o estudante selecione apenas uma opção, no caso de já ter escolhido uma dessas universidades anteriormente.

Estudantes que concluíram o Ensino Médio nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF. A lista de alunos classificados no Provão Paulista que estão aptos a concorrer a vagas remanescentes da USP e Unesp foi disponibilizada no Portão do Provão Paulista, e neste link aqui. Concluintes do Ensino Médio com dificuldades no acesso podem buscar ajuda nas escolas estaduais.

A lista com as vagas remanescentes será disponibilizada no portal de cada instituição de ensino superior: USP e Unesp e no site da Secretaria da Educação (educacao.sp.gov.br).