Provão Paulista: escolas realizam Semana D para escolha de cursos

As escolas estaduais que atendem os 335 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio realizam a “Semana D” para escolha dos cursos oferecidos pelas universidades e faculdades parceiras do Provão Paulista Seriado, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A ação acontece até sexta-feira (25). Os alunos receberão orientações dos professores para acessar ao portal e escolher até oito opções de cursos no ensino superior. As provas serão aplicadas nos dias 30 e 31 de outubro.

Pelo segundo ano, o Provão Paulista disponibiliza mais de 15 mil vagas em universidades paulistas, como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Nesta primeira etapa do Provão Paulista, os estudantes devem registrar a preferência nas turmas que têm início no primeiro semestre de 2025 na USP, Unesp, Unicamp e parte das turmas das Fatecs. Um segundo processo de escolhas será aberto em março do ano que vem para aqueles alunos que ainda não ingressaram no ensino superior e para parte das turmas das Fatecs e todas as turmas da Univesp.

“As escolas e os professores devem reservar um espaço nesse cronograma de aulas para acompanhar os estudantes nesse processo de escolha, visto que esse é um processo crucial para que o aluno ingresse na universidade. As escolas podem, inclusive, também fazer toda uma preparação para auxiliar os estudantes com cartazes, com faixas, com programas, com aulas específicas para isso”, afirma o coordenador de avaliações da Secretaria, Carlos Eduardo Lavor.

Para dar início ao registro de opções, os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal de escolhas por meio do endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

Lavor destaca que os estudantes devem estar atentos ao período de aulas do curso (matutino, vespertino, noturno ou integral) e ao campus onde o curso é oferecido. A Unesp, por exemplo, está em 24 cidades do estado e, portanto, de acordo com ele, é preciso que o aluno avalie se ele deve se inscrever em uma unidade mais próxima de sua residência, ou se ele tem intenção de se mudar de cidade.

Para confirmar as opções, é preciso que cada aluno confirme suas escolhas no portal. Elas estarão registradas no perfil de cada estudante e podem ser alteradas até o dia 29 de novembro, caso o aluno mude de ideia.

Datas e locais do Provão Paulista

O Provão Paulista da 3ª série do Ensino Médio está marcado para os dias 30 e 31 de outubro, a partir das 8h. Os portões de todas as escolas fecham às 7h45 e não será permitido o ingresso do estudante após este horário.