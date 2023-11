Provão Paulista começa hoje e avalia 1,2 milhão de estudantes para ingresso direto no ensino superior

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início nesta quarta-feira (29) à aplicação da primeira edição do Provão Paulista Seriado. As provas para quase 400 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio começam às 8h da manhã de hoje e terminam às 12h.

De forma inédita, a iniciativa do Governo do Estado garantirá a oferta de 15.369 vagas diretas e com base no resultado individual no Provão às seguintes instituições de ensino superior públicas estaduais: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

1.500 para a USP;

934 para a Unesp;

325 para a Unicamp;

2.620 vagas para a Univesp; e

10.000 vagas para as Fatecs.

No primeiro dia de aplicação duas áreas do conhecimento serão avaliadas. A de Linguagens e suas Tecnologias inclui as disciplinas de língua portuguesa com 20 questões e língua inglesa com quatro questões. Já Ciências da Natureza e suas Tecnologias é formada pelos componentes de física, química e biologia – cada uma com oito questões.

Na quinta-feira (30) acontece o segundo dia de Provão para a 3ª série do Ensino Médio, das 8h às 13h.

A Seduc-SP reservou para o segundo dia as provas da área de Matemática e suas Tecnologias com 20 questões do currículo de matemática. É a vez também de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com sete questões do conteúdo de história e outras sete de geografia, além de quatro de sociologia e mais quatro de filosofia. Para os estudantes da 3ª série, o dia segue com a prova redação, que exige a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo, por isso haverá uma hora a mais de prova no segundo dia.

Outros 810,8 mil estudantes matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio farão provas nos dias 1º e 4 de dezembro. Os estudantes da 2ª série fazem a prova no período da manhã — das 8h às 12h nos dois dias — e os estudantes mais novos, da 1ª série, no período da tarde, das 14h às 18h, nos dois dias.

A aplicação do Provão Paulista, antes prevista para começar na terça-feira (28) foi alterada em razão de uma paralisação anunciada pelos metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp. A alteração foi definida pelo Governo de São Paulo de modo a não prejudicar os mais de 1,2 milhão de estudantes do Ensino Médio que farão as provas.

Todos os alunos das três etapas do Ensino Médio matriculados nas escolas estaduais dos 645 municípios, nas escolas municipais e nas unidades do Centro Paula Souza, as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) farão as provas em suas próprias escolas. É preciso estar atento, porém, ao horário de aplicação das provas, uma vez que estudantes que estudam no período da manhã podem fazer provas no período da tarde, e vice-versa.

O mesmo acontece com estudantes do período noturno. As provas serão aplicadas só no período da manhã ou tarde. Alunos que trabalham devem pedir a comprovação da participação nas provas diretamente à secretaria de sua escola.

Alunos matriculados nas primeiras séries do Ensino Médio devem obrigatoriamente participar das provas deste ano. As notas desta primeira edição, e as de 2024, serão consideradas quando ele estiver na 3ª série.

Alunos de fora

Alunos que não estão matriculados em 2023 na rede estadual e nas redes municipais paulistas ou nas Etecs farão as provas em São Paulo, capital. Todas as provas para estudantes de fora serão aplicadas na Escola Estadual Caetano de Campos, localizada na rua João Guimarães Rosa, 111, na Consolação.

O que levar e não levar para a prova

A Secretaria da Educação fez uma lista para orientar os estudantes para os dias de prova. Confira: