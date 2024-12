Provão Paulista 2024: Seduc-SP divulga gabarito das provas da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio 

Os gabaritos oficiais do Provão Paulista Seriado já estão disponíveis para consulta dos estudantes. Em cada dia de aplicação foram distribuídos quatro cadernos diferentes. Por isso, é preciso que, na hora de conferir os resultados, o candidato verifique a versão do caderno (1, 2, 3 ou 4). As respostas das avaliações da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio estão publicadas no site https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Em 30 e 31 de outubro a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplicou as provas a estudantes da 3ª série. Nos dias 11 e 12 de novembro foi a vez das provas da 1ª e 2ª série. Nos primeiros dias para os dois grupos, as questões foram de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Os alunos da 3ª série também fizeram uma redação. Nos segundos, foi a vez dos itens de Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Para quem está matriculado nas primeiras duas séries do Ensino Médio, os resultados serão computados ao final do ciclo. Para os estudantes da 3ª série a nota final classificatória para o ingresso nas universidades parceiras será a somatória da prova de 2023 e a deste ano (2024). A lista de aprovados, de acordo com o curso escolhido, será divulgada pela Seduc-SP no dia 20 de janeiro de 2025.

15 mil vagas em disputa

O Provão Paulista Seriado garante acesso direto às universidades e faculdades paulistas. Nesta segunda edição da iniciativa, estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).