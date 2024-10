Provão Paulista 2024: Portal de escolhas de cursos será aberto na segunda-feira (7)

O Provão Paulista 2024, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) que garante acesso às universidades e faculdades públicas paulistas, será aplicado para estudantes da 3ª série do Ensino Médio nos dias 30 e 31 de outubro. Estão inscritos 378 mil alunos, entre matriculados nas escolas estaduais, Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), redes municipais e federais de São Paulo e de outros estados. A partir de segunda-feira (7), esses estudantes já poderão acessar o portal de escolhas do Provão para registrar as opções de cursos superiores de preferência.

Por meio do Provão Paulista, o Governo do Estado de São Paulo vai disponibilizar 15 mil vagas nas instituições de ensino superior paulistas, a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp)< Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) no ano que vem.

Das 15 mil vagas, parte será oferecida a cursos com aulas que têm início no primeiro semestre de 2025, na USP, Unesp, Unicamp e Fatecs, e parte nos cursos que têm aulas iniciadas no segundo semestre, nas Fatecs e Univesp.

Nesta primeira etapa, são oito opções de cursos, duas delas em cada uma das universidades, USP, Unesp e Unicamp, e duas nas Fatecs.

A escolha de cursos deve ser feita no portal do Provão Paulista, no https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Um novo processo de escolhas será aberto em março do ano que vem para as turmas que terão aulas iniciadas no segundo semestre. Neste caso, os estudantes poderão optar por quatro cursos nas Fatecs e quatro opções na Univesp.