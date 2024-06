Prova Paulista: Exame será aplicado até dia 24 nas escolas de SP

Mais de 2,5 milhões de estudantes da rede estadual de ensino devem participar até a próxima segunda-feira, dia 24 de junho, da Prova Paulista, avaliação bimestral da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). O exame é decisivo para que as escolas definam os alunos que serão encaminhados para a recuperação.

O teste é aplicado desde o ano passado aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. O resultado é medido por índice de acertos e ajuda os professores no reconhecimento dos conteúdos que foram assimilados pelos alunos.

Neste ano, a Secretaria da Educação implantou um novo processo de recuperação. Se a média dos bimestres for abaixo de 5 em quaisquer disciplinas, o aluno deverá obrigatoriamente fazer uma nova prova para tentar recuperar sua nota. O exame será aplicado no dia 5 de agosto.

O secretário da Educação, Renato Feder, ressalta que a recuperação é a novidade neste ano. “Aquele aluno que foi mal na nota ou na prova terá um período pós Prova Paulista de recuperação para a prova do dia 5 de agosto”. E destacou que o período de revisão é o momento dos professores focarem nos assuntos que os alunos tiveram mais dúvidas.

Por até duas semanas, os estudantes encaminhados à recuperação terão aulas focadas nos conteúdos que tiveram mais dificuldade na Prova Paulista. As aulas de revisão irão acontecer entre os dias 1 e 5 de julho, última antes do recesso do meio do ano, e de 29 de julho a 2 de agosto, antes da recuperação.