Prova do Vestibulinho das Etecs será aplicada neste domingo (10)

Está chegando o dia! Quem concorre a uma vaga no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) fará o exame neste domingo (10), às 13h30. O local de prova está disponível na internet e na unidade onde o candidato pretende estudar. O Vestibulinho das Etecs é a porta de entrada para cursar os Ensinos Técnico, Médio integrado ao Técnico, Ensino Médio, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) e Especializações Técnicas, no primeiro semestre de 2024.

Para evitar imprevistos no dia do exame, o candidato deve ficar atento às seguintes informações:

É recomendável chegar ao local da prova com uma hora de antecedência para localizar sala e carteira;

Os portões das escolas serão abertos às 12h30 horas e fechados às 13h30, impreterivelmente. Após o horário, não será permitida a entrada de nenhum candidato;

A prova tem duração de quatro horas. É preciso permanecer na sala até as 15h30, no mínimo. Só após esse horário é possível deixar o local e levar o caderno de questões;

É obrigatório apresentar um documento de identidade original com foto, em boas condições de visibilidade, para conferência dos dados;

O candidato também deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua.

O não cumprimento das normas que regem o Vestibulinho das Etecs implica em sanções legais e desclassificação. Mais informações podem ser conferidas na Portaria e no Manual do Candidato. O cronograma completo do processo seletivo está disponível na internet.

Sobre a prova

Para os cursos técnicos (presenciais, semipresenciais e online) e para as demais formas de ingresso no Ensino Médio (Integrado ao Técnico, AMS, diferentes itinerários formativos), o exame terá duração de quatro horas. Os candidatos devem responder a 50 questões-teste, cada uma valendo um ponto, com cinco opções de respostas, em que apenas uma é correta.

Já para as vagas remanescentes, que dão acesso direto ao segundo módulo do Ensino Técnico, a prova-teste terá 30 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas.

Mais informações sobre o Vestibulinho das Etecs:

A prova avalia conhecimentos nas principais matérias da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental II, incluindo Linguagens (Português), Matemática, Ciências Humanas (Geografia e História) e Ciências da Natureza;

As questões não são separadas por disciplinas e podem ser multidisciplinares ou específicas;

Valores e ações que promovam uma sociedade mais humana, justa e sustentável são avaliados, exigindo atenção a temas atuais relacionados a esses tópicos;

As perguntas abordam competências, como interpretação de diversos tipos de texto, aplicação de conhecimentos do Ensino Fundamental para resolver problemas, análise crítica de argumentos, reconhecimento de diferentes formas de linguagem e avaliação de ações de acordo com critérios estabelecidos.

O gabarito oficial estará disponível a partir das 15 horas, do dia 14 de dezembro, no site vestibulinhoetec.com.br e na página do Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo de São Paulo que administra as Etecs. Os mesmos endereços disponibilizam provas e gabaritos de exames anteriores, que podem ser usados para prática e familiarização com o estilo da avaliação – acesse aqui.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou pela internet www.vestibulinhoetec.com.br.