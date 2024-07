Prouni divulga primeira lista de aprovados nesta quarta (31)

A primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) que distribui bolsas parciais e integrais em instituições privadas de todo o país será divulgada nesta quarta-feira (31). O horário não foi anunciado.

Os participantes poderão conferir o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Depois, os aprovados devem buscar as respectivas universidades para entrega e análise de documentos.

Uma segunda chamada será divulgada pelo MEC (Ministério da Educação) no dia 20 de agosto.

Aqueles não convocados em nenhuma das duas chamadas ainda poderão manifestar interesse numa lista de espera, de 9 a 10 de setembro.

O Prouni, até o último balanço, havia recebido mais de 150 mil inscrições para as mais de 240 mil bolsas disponibilizadas no segundo semestre de 2024. Somente no estado de São Paulo foram 44.631 bolsas, distribuídas em 258 cursos de 177 instituições.

O QUE É O PROUNI E COMO FUNCIONA?

O Programa Universidade para Todos, do Ministério da Educação, criado em 2004, oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO?

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, realizada antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação nem ter participado do exame na condição de treineiro.

Seguindo uma ordem de preferência para conseguir as bolsas, os candidatos precisam ter cursado: