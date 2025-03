Prótese de quadril com tecnologia robótica e os benefícios para o paciente

A cirurgia de artroplastia total do quadril (prótese de quadril) tem passado por uma transformação notável nas últimas décadas. Impulsionada por avanços tecnológicos, desenvolvimento de materiais e técnicas cada vez mais precisa, como auxílio robótico, essa área da medicina tem proporcionado resultados cada vez mais seguros e com recuperação acelerada para os pacientes.

De acordo com Dr. André Lourenço, ortopedista e cirurgião de quadril do hospital Biocor Rede D’OR, mestre e doutorando pelo UFMG, “a artroplastia de quadril, por exemplo, procedimento que substitui a articulação danificada por uma prótese, beneficia-se enormemente da precisão da cirurgia robótica. A visão tridimensional ampliada e os instrumentos controlados pelo cirurgião com movimentos precisos reduzem o trauma cirúrgico e melhoram o posicionamento dos implantes, com possibilidade de melhora da durabilidade da prótese”, explica.

Dr. André Lourenço, ressalta também que a tecnologia robótica permite um planejamento pré-operatório minucioso, com simulações e definição de parâmetros milimétricos, como tamanho e relações anatômicas com outras articulações. “Isso possibilita um posicionamento perfeito da prótese, individualizado conforme a anatomia de cada paciente, otimizando a função e a durabilidade da articulação. Além disso, a precisão da robótica possibilita acessos cirúrgicos menos invasivos, com preservação de tecidos saudáveis, resultando em recuperação mais rápida e retorno precoce ao trabalho e atividades físicas”.

O hospital Biocor Rede D’Or, reconhecido como um dos 36 melhores hospitais privados da América Latina pela revista americana Newsweek, destaca-se na realização de cirurgias de quadril com tecnologia robótica. A instituição oferece o ROSA HIP, robô referência mundial em artroplastia do quadril, e conta com uma equipe médica altamente qualificada, composta por cirurgiões ortopédicos especializados em robótica e cirurgia do quadril. “A excelência do Biocor Rede D’Or não se limita à tecnologia. A instituição valoriza o atendimento humanizado, com foco no bem-estar e na segurança do paciente. A equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais, trabalha de forma integrada para garantir o melhor resultado possível em cada caso”, destaca Dr. André Lourenço.

Para Dr. André, a premiação da Newsweek é um reconhecimento da qualidade do Biocor Rede D’Or, que se destaca pela infraestrutura moderna, corpo clínico renomado e compromisso com a inovação. “A instituição investe em pesquisa e desenvolvimento, buscando constantemente aprimorar suas técnicas e oferecer o que há de mais avançado em tratamentos médicos. A combinação da tecnologia robótica com a capacitação da equipe do Biocor representa um avanço significativo na cirurgia de quadril. Pacientes que antes enfrentavam longos períodos de recuperação e limitações físicas agora podem desfrutar de uma vida ativa e sem dor. A precisão da robótica, aliada ao atendimento humanizado e qualificação técnica da equipe de quadril do hospital, proporciona resultados cada vez mais satisfatórios, elevando o padrão da cirurgia de quadril no Brasil e na América Latina”, finaliza.