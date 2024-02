Prorrogado prazo até 1º de março para inscrição no Programa Vai Tec da Prefeitura de SP

O prazo para inscrições no Programa Vai Tec da Prefeitura foi prorrogado até as 17h59 do dia 1º de março. Serão selecionados até 25 negócios das regiões menos privilegiadas da cidade para uma aceleração de seis meses, com aporte financeiro de R$ 45 mil. Também haverá oficinas de capacitação, assessorias individuais, encontros de networking e possibilidade de participação em eventos nacionais e internacionais.

O Vai Tec auxilia jovens a criar, desenvolver, validar e impulsionar empreendimentos inovadores, que utilizem tecnologia (da Informação e da Comunicação, Social, Ambiental e de Processo) como parte do modelo de negócio, ferramentas e técnicas. As atividades também devem possuir um potencial de desenvolvimento local e a geração de emprego e renda nas periferias.

Cada negócio selecionado deverá ser composto, obrigatoriamente, por dois proponentes, que deverão participar de, no mínimo, 85% das atividades propostas pelo programa (cada um). Os escolhidos devem ter mais de 18 anos no ato da inscrição e residir há pelo menos dois anos na cidade. O primeiro proponente deve residir, obrigatoriamente, em uma das regiões indicadas no edital disponível em adesampa.com.br/vaitec.

O aporte financeiro deverá ser utilizado conforme orientação recebida durante as assessorias, a fim de melhorar os processos produtivos. É o caso, por exemplo, da compra de equipamentos, investimento em mão-de-obra especializada, marketing e comunicação e outros tipos de gastos, conforme as necessidades surgidas durante o processo de aceleração.

Recomenda-se a leitura completa do edital, que pode ser consultado pelo site adesampa.com.br/vaitec. Em caso de dúvidas, mesmo após leitura do edital, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: vaitec@adesampa.com.br.

Para se inscrever, acesse o site adesampa.com.br/vaitec