Prorrogado período de inscrições para contratação de servidores temporários

O Ministério da Cultura (MinC) publicou, nesta segunda-feira (24), a 2ª retificação do edital para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores temporários para auxiliar nas atividades relativas à implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O novo período de inscrições passa a ser de 08 de julho a 1º de agosto. A FGV será a banca responsável por organizar o concurso, informação também divulgada na retificação.

Serão ofertadas 99 vagas, ambas de nível superior, distribuídas da seguinte forma:

Técnicas de Complexidade Intelectual: 57 vagas, com salário de R$ 6.130,00, sendo 42 vagas para ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 12 para pessoas negras.

Técnicas de Suporte: 42 vagas, com salário de R$ 3.800,00, sendo 30 vagas para ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e nove para pessoas negras.

Os contratados serão lotados em Brasília, Distrito Federal. O contrato terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por até quatro anos.

Mais informações do Processo Seletivo Simplificado por meio do telefone 2024-2258 ou do e-mail: concursotemporario@cultura.gov.br ou pelo site da FGV.