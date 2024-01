Prorrogadas inscrições para Festival de Música Sertaneja de Raiz do Sesc PR

As inscrições para a 5ª edição do Festival de Música Sertaneja de Raiz do Sesc PR (FERAIZ) foram prorrogadas e quem ainda não se inscreveu tem até a próxima segunda-feira (22) para se candidatar.

Serão aceitas composições instrumentais ou canções sertanejas de raiz, música regional de raiz, música caipira, moda de viola, toada, cateretê, querumana, valseado ou outra manifestação artística da cultura e da tradição musical brasileira, em apresentações solo, em duo ou em trio. Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição e propor no mínimo duas e no máximo quatro músicas que não tenham sido apresentadas em edições anteriores do festival.

Segundo os organizadores do evento, está prevista para ocorrer no dia 7 de fevereiro a divulgação dos músicos e das composições selecionadas, no site do Sesc PR. As obras inscritas e selecionadas serão executadas ao vivo no Festival de Música Sertaneja de Raiz, nos dias 26 e 27 de abril, no Teatro Sesc da Esquina, em Curitiba.

Seleção

Além da mostra principal, o Festival de Música Sertaneja de Raiz também promove ações formativas complementares e artistas selecionados poderão ser convidados a participar destas atividades.

No edital o candidato terá acesso aos valores dos cachês, que variam de acordo com a distância de Curitiba à cidade de origem do selecionado.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail feraiz@sescpr.com.br, ou pelo telefone (41) 3259-1372.

SERVIÇO

Festival de Música Sertaneja de Raiz

Inscrições: até 22 de janeiro de 2024

Divulgação dos resultados: a partir de 7 de fevereiro de 2024

Período de realização do festival: 26 e 27 de abril de 2024

Informações: https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-feraiz-2024/