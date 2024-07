Prorrogadas inscrições para cursos do Qualifica SP Meu Primeiro Emprego

‌

O Governo de São Paulo prorrogou até 6 de agosto as inscrições para 9.338 vagas em cursos gratuitos do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego, destinados a jovens de 16 a 24 anos, residentes no Estado e com Ensino Fundamental completo. A ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é realizada em parceria com o Centro Paula Souza (CPS), órgão responsável pelas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo, além de outras instituições de ensino. As inscrições devem ser feitas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br/.

São 24 opções de cursos presenciais (6.445 vagas) e remotos (2.893 vagas), em segmentos relacionados às áreas de Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, e Tecnologia Automotiva. Com duração de 120 horas, ao longo de quatro meses, os cursos presenciais estão disponíveis em 89 municípios do Estado. Já os cursos online serão ministrados ao vivo por meio de uma plataforma online.

Para participar do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego, não é necessário processo seletivo. A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando os dados pessoais informados no cadastro do site. A previsão é que as atividades tenham início entre a segunda e a terceira semana de agosto.

“Vou sentir falta da rotina de aulas”, afirma Luis Filipe Oliveira, de 24 anos. Graduado em Direito, ele está nas últimas semanas do curso de Desenho no AutoCAD. Atraído pela área de planejamento urbano, o jovem relata que sempre teve o sonho de desenvolver projetos mais elaborados e agora terá conhecimento para tornar suas ideias realidade. “É essencial mostrar para o mercado de trabalho que você é fluente em ferramentas de tecnologia. Por isso considero o Qualifica SP tão importante.”

Cursos oferecidos:

Administração de Redes Windows;

Ajudante de Logística;

Aprenda a Programar em C#;

Assistente Financeiro;

Auxiliar de Vendas;

Criação de Aplicativos;

Criação de Sites com Marketing Digital;

Criação de Sites e Plataformas Digitais;

Desenho no AutoCAD;

Desenvolvimento de E-commerce;

Desenvolvimento de Software para Web e Celular;

Design de Plataforma Digitais e Experiência do Usuário;

Excel Aplicado à Área Administrativa;

Gestão de Pequenos Negócios;

Introdução à Robótica Utilizando Arduíno;

Introdução ao Banco de Dados;

Introdução ao Desenvolvimento em Java;

Jogos Digitais;

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais;

Office 2019;

Rotinas de Recursos Humanos;

Segurança Cibernética Fundamental;

Técnicas de Atendimento;

Tecnologia e Eletricidade Automotiva.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico