Prorrogadas inscrições do Vestibulinho das Etecs até quinta-feira (28)

O período de inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) foi prorrogado até as 20 horas de quinta-feira (28). O interessado em conquistar uma vaga para o primeiro semestre de 2025 deve se candidatar pelo site vestibulinhoetec.com.br. Também é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 39,85, até o fim do novo prazo. Prova será no dia 15 de dezembro.

A prorrogação visa ampliar a oportunidade para que mais candidatos ingressem no ensino público e gratuito oferecido pelas Etecs de todo o Estado de São Paulo.

Ao todo, o Vestibulinho das Etecs oferece 92.242 vagas. É possível se candidatar para estudar nos Ensinos Médio, Técnico, Médio integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas ou vagas remanescentes de segundo módulo.

As vagas são destinadas às Etecs e às Classes Descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec, por meio de parcerias com prefeituras do interior e da Capital (nos CEUs), além da Secretaria Estadual da Educação (Seduc-SP), para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais.

O calendário completo do Vestibulinho das Etecs pode ser consultado na internet. O detalhamento dos cursos, vagas e unidades participantes está disponível no site vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos.

Inscrições

Para participar do processo de seleção é preciso preencher a ficha de inscrição no menu “Área do candidato” e efetuar o pagamento da taxa. O valor pode ser pago até o fim da quinta-feira (28).

O preenchimento dos dados é de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Mais informações sobre o processo de inscrição e a documentação necessária, podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, na internet.

As Etecs oferecem acesso à internet e a computadores para quem deseja fazer a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar data e horário.

Conheça os requisitos para cada modalidade:

O requisito para ingresso no Ensino Médio Integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior e Ensino Médio com itinerários formativos, é que o candidato tenha certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou a Declaração de Conclusão, assinada por agente escolar da escola de origem, ou ainda o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado. Confira informações detalhadas na Portaria.

Já para a modalidade Especializações Técnicas de Nível Médio, nos cursos presenciais, é preciso ter cursado integralmente e concluído, até 10 de janeiro de 2025, o Ensino Técnico associado ao curso de especialização pretendido, conforme relação disponível na internet. A mesma data de conclusão é exigida para quem deseja concorrer a uma vaga na modalidade online. O que muda neste caso, é que o candidato deve ter cursado integralmente qualquer curso técnico ou superior.

Para disputar uma vaga remanescentes de segundo módulo, o interessado deve estar cursando, ou ter concluído, a terceira série do Ensino Médio e comprovar experiência profissional na área do curso, por meio de avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental 2, ou equivalente, integralmente na rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

É necessário verificar na portaria quem tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

O candidato com deficiência deverá indicar na Ficha de Inscrição eletrônica que necessita de condições especiais para prestar a prova e encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, por meio de link específico na ficha disponível na internet, impreterivelmente, até as 15 horas do dia 26 de novembro.

O candidato transgênero, que desejar ser tratado pelo nome social, deverá dar essa informação no ato da inscrição, no campo específico, sem abreviações. Também é preciso enviar durante o período de inscrição, via upload, imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente.