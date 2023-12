Prorrogação do período de inscrições do Vestibular das Fatecs

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (18) e devem ser feitas, exclusivamente, pelo site www.vestibularfatec.com.br. No último dia, o prazo encerra-se às 15 horas. A prova será aplicada no dia 7 de janeiro de 2024.

Para o primeiro semestre de 2024, as unidades da região do Grande ABC disponibilizam 1.280 vagas, distribuídas entre os municípios de Diadema (160), Mauá (360), Santo André (240), São Bernardo do Campo (240) e São Caetano do Sul (280).

Do total de 1.280 vagas, 958 são destinadas ao Vestibular das Fatecs e 322 para quem fizer a opção de ingresso pelo Provão Paulista. São 18 opções em cursos superiores de tecnologia, que têm duração mínima de três anos.

O estudante que participa do Provão Paulista também pode fazer a inscrição para o Vestibular das Fatecs e aumentar suas chances de ingressar em um curso superior de tecnologia. As vagas das Faculdades de Tecnologia do CPS reservadas para o Provão Paulista que não forem preenchidas serão transferidas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024.

Personagem

Entre os cursos ofertados nas cidades da região, os candidatos podem optar pelo superior tecnológico em Manufatura Avançada, ofertado na Fatec São Bernardo do Campo. Nesta formação o aluno aprende a transformar os processos de manufatura convencional em processos tecnológico, sendo responsável por agregar novas tecnologias voltadas para a Indústria 4.0.

Lucas Ferreira da Costa se formou na graduação este mês. Ele já trabalha há alguns anos como coordenador de produção em uma empresa em Diadema. O estudante buscou a formação para se preparar e ampliar as possibilidades para essa nova oferta do mercado. “As indústrias do Brasil ainda estão um pouco defasadas no quesito de Indústria 4.0. Mas já ter acesso a esse conhecimento é muito enriquecedor.”

Apesar de a empresa em que trabalha ainda não contar com esse tipo de tecnologia, Lucas lida diretamente com clientes que já aderiram aos avanços tecnológicos. Assim, graças aos aprendizados do curso, ele tem a chance de conhecer e saber dialogar com esses clientes. “Para quem quer se especializar no mercado, para um futuro próximo, a tendência é que a evolução caminhe na direção da Indústria 4.0, máquina comunicando com máquina. Tudo alinhado com o que o curso ensina.”