Proprietários de casas lotéricas em Goiás investem R$ 20 mil em bolão da Mega da Virada

Um grupo de 120 apostadores, composto principalmente por proprietários de casas lotéricas em Goiás, está se preparando para a edição de 2024 da Mega da Virada. Este ano, cada participante destinou R$ 200 mensais para um bolão, totalizando um investimento coletivo que ultrapassa os R$ 20 mil. O bolão contará com uma aposta de 10 dezenas.

Os apostadores têm tradição em participar de outras loterias ao longo do ano, focando especialmente em jogos com maior probabilidade de ganho, além das loterias especiais como Quina de São João, Lotofácil da Independência e Dupla Sena de Páscoa. A vice-presidente do Sindicato dos Lotéricos de Goiás (Seloesgo), Gisana dos Reis, que também é proprietária de uma lotérica em Goiânia, comentou sobre a dinâmica do grupo: “Embora o número de participantes tenha diminuído em relação ao ano passado, a formação do bolão está confirmada e todos os meses os integrantes continuam investindo R$ 200”.

A Mega da Virada deste ano promete ser histórica, com um prêmio estimado em R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Importante destacar que o prêmio não acumula; assim, se não houver ganhador com os seis acertos, o montante será distribuído entre aqueles que acertarem cinco ou menos números.

O sorteio está agendado para o dia 31 de dezembro, às 20h, com o prazo para realização das apostas se encerrando às 18h do mesmo dia. As apostas podem ser feitas nas lotéricas espalhadas por todo o Brasil, através do Internet Banking, aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. O valor mínimo para uma aposta simples é de R$ 5.