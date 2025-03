Proprietário de Adega é assassinado em plena luz do dia na Zona Norte de SP

Um crime brutal ocorreu na Zona Norte de São Paulo, onde Everson Alexandre, de 40 anos, proprietário de uma adega na Vila Prado, foi assassinado. O incidente aconteceu enquanto ele estava sentado dentro do estabelecimento, quando um homem armado entrou e disparou em sua direção.

De acordo com relatos de testemunhas, o atirador se aproximou a pé e efetuou os disparos, atingindo Everson no peito. Clientes que estavam do lado de fora da adega foram tomados pelo desespero ao presenciar a cena. Após o ataque, o criminoso deixou o local tranquilamente, sem levar qualquer objeto ou quantia em dinheiro.

Everson foi rapidamente socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, mas não sobreviveu aos ferimentos. As autoridades policiais isolaram a área para realizar uma perícia detalhada do local do crime, buscando evidências que possam esclarecer a situação.

A característica do crime sugere uma execução planejada, especialmente porque o autor não demonstrou interesse em roubar nada. O caso foi registrado na Delegacia da Casa Verde como homicídio e está sob investigação. A polícia irá examinar as imagens das câmeras de segurança nas proximidades na tentativa de identificar o responsável pelo ato violento.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu um comunicado confirmando que investigações estão em andamento para apurar os detalhes desse trágico acontecimento.