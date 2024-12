Proposta de taxação pode elevar preços e gerar retaliações

Recentemente, especialistas em economia analisaram as implicações de uma proposta de taxação sobre produtos brasileiros, afirmando que tal medida pode resultar em um aumento significativo nos preços internos no Brasil. Historicamente, o país apresenta taxas elevadas de exportação, um fato reconhecido por Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados. “Esse é um aspecto crônico da economia brasileira”, destaca.

A análise dos especialistas sugere que a postura do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação a tarifas comerciais reflete um entendimento distorcido das dinâmicas comerciais. Vale ressalta: “A adoção de tarifas tarifárias por Trump poderá elevar os custos operacionais para empresas americanas”, alertando para as consequências negativas que essa abordagem poderia trazer.

Aumento das exportações e déficit comercial

Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, revelam que, entre janeiro e novembro deste ano, as exportações brasileiras para os Estados Unidos aumentaram 9,3%, totalizando aproximadamente US$ 36,57 bilhões. Em contrapartida, as importações cresceram 6,9%, alcançando US$ 37,36 bilhões, resultando em um déficit comercial brasileiro de US$ 790 milhões no período.

José Ronaldo Souza Júnior, professor de economia do Ibmec-Rio, comenta sobre o nível elevado de tributação no Brasil em comparação aos Estados Unidos. Ele afirma: “Embora haja um forte protecionismo brasileiro, outros países também impõem barreiras tarifárias significativas. Um exemplo recente são as cotas de aço aplicadas pelos EUA.” Um caso emblemático foi o direito antidumping aplicado às exportações brasileiras de tubos soldados de aço não ligado, que vigorou até ser revogado no início deste ano.

Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike, acrescenta que o Brasil impõe impostos de importação que podem chegar a 60%, além de outras taxas como IPI e ICMS. Ele observa que essa complexidade tributária pode aumentar consideravelmente o custo final dos produtos importados.

Apesar das preocupações levantadas sobre a possibilidade das declarações de Trump se tornarem realidade, Eyng considera que tais propostas são mais populistas do que viáveis economicamente. “O principal adversário comercial dos EUA continua sendo a China e a questão com a Rússia é igualmente relevante”, comenta Eyng.

Possíveis retaliações do Brasil em resposta às tarifas

Em caso de implementação das tarifas por parte dos Estados Unidos, Vale pondera sobre as possíveis retaliações do Brasil. “Historicamente, o Brasil sempre respondeu a medidas protecionistas. Se isso ocorrer, poderemos ver uma reorientação do comércio brasileiro em direção a outros mercados”, conclui.