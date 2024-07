‘Propósito de vida da pessoa idosa’ é tema de livro

O envelhecimento da população e o aumento da longevidade em curso no Brasil, associados às mudanças que ocorrem na velhice, trazem implicações e desafios na dimensão social, econômica e de saúde, remetendo à necessidade de estudos que possam favorecer o bem-estar da pessoa idosa e o envelhecimento bem-sucedido. Pensando nisso, a professora e doutora em Gerontologia Cristina Cristovão Ribeiro organizou o livro ‘Propósito de vida da pessoa idosa’ (Summus Editoral) junto com outros 13 autores, especialistas em gerontologia de diferentes áreas de atuação. A obra será lançada no dia 10 de agosto, a partir das 9h, durante o Meeting InterFISIO em Gerontologia, no Centro do Rio de Janeiro.

O estudo desta temática surgiu a partir da tese de doutorado da autora e organizadora. A obra reúne artigos de profissionais de diferentes áreas, especialistas no trabalho com pessoas idosas que relatam conceitos, abordagens e propostas de intervenções gerontológicas, partindo da premissa de que estabelecer propósitos de vida é um componente fundamental para um envelhecimento ativo e saudável. Apesar de no Brasil ainda ter poucos estudos dedicados ao tema, o bem-estar das pessoas idosas tem ganhado atenção com diversas especialidades médicas e terapêuticas que oferecem recursos para uma longevidade saudável.

O lançamento do livro contará com uma palestra da Dra. Cristina Ribeiro seguida de uma roda de conversa com alguns dos autores sobre a importância da saúde física e mental das pessoas acima de 60 anos.

“O propósito de vida pode ser melhorado por meio do envolvimento em atividades de lazer, educacionais, filantrópicas, sociais, culturais ou familiares. Mesmo pequenas mudanças comportamentais podem contribuir para um maior senso de intencionalidade, utilidade e relevância”, afirma Cristina Ribeiro.

Segundo ela, “Intervenções focadas na melhoria do propósito de vida (PV) de idosos podem contribuir para fortalecer as reservas neurológicas e cognitivas, o senso de controle e o senso de competência. Podem ser de grande valia para atenuar, postergar e diminuir o ritmo do declínio cognitivo e do desenvolvimento da morbidade e da incapacidade na idade avançada”, explica.

Longevidade e qualidade de vida

Indivíduos com 80 anos ou mais, representam a faixa etária que mais cresce no mundo. Até 2050, 21,1% da população mundial será constituída por pessoas com 60 anos ou mais e 80% desta população viverá em países de baixa renda, como o Brasil (SUZMAN et al., 2015). Estima-se que até 2050 serão mais de 2 bilhões de pessoas nesta faixa etária, passando o número de crianças já em 2047. No Brasil, em dez anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população (IBGE, 2023).

O livro está organizado em quatro partes. Cada capítulo traz um panorama dos estudos sobre o tema e também relatos de casos, que ilustram como a perspectiva do propósito de vida pode contribuir para a saúde física e mental dos pacientes idosos.

Além dos textos da Dra. Cristina Ribeiro, organizadora do livro, colaboraram: Daniel Vicentini de Oliveira (Atuação da educação física); Andressa Chodur e Tiago R. da Silva (Atuação da terapia ocupacional); Simone Fiebrantz Pinto (Atuação da nutrição); Claudimara Zanchetta (Atuação da musicoterapia); Jéssica Ketelin Marques da Silva e Rubens Guimarães Mendonça (Comunidades e instituições de longa permanência para idosos (ILPIs); Hércules Lázaro Morais Campos (Contexto rural); Mirian Nunes Moreira (Cuidados paliativos); Wellington Lourenço Oliveira e Mônica Sanches Yassuda (Propósito de vida: desempenho cognitivo e prevenção de demências); Ana Lúcia Fiebrantz Pinto (Aposentadoria e propósito de vida) e Lilian Liang (Aprendendo com os idosos das Blue Zones).

Complementando a obra estão sugestões de documentários, séries, dramas, romances, comédias e aventuras envolvendo a temática das pessoas idosas, selecionadas para inspirar uma nova postura diante dos conceitos do Propósito de Vida.Cristina Ribeiro também adaptou para a realidade brasileira uma escala para avaliar o propósito de vida e estudar seu impacto em várias dimensões da saúde e do bem-estar de pessoas idosas.

Mais informações sobre como participar do evento podem ser obtidas no link: https://bit.ly/4cLSlht

Cristina Cristovão Ribeiro

Fisioterapeuta e professora universitária. Doutora em Gerontologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Presidente do Departamento de Gerontologia da Seccional do Paraná (gestão 2023/2025). Docente do curso de Fisioterapia do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (Cesufoz). Professora em cursos de pós-graduação na área de gerontologia. Pesquisadora da Rede Remobilize. É autora do livro ‘As oito premissas da fisioterapia gerontológica’ (2012).

SERVIÇO:

Lançamento do livro ‘Propósito de vida da pessoa idosa’ e palestra com a fisioterapeuta e professora Cristina Ribeiro e roda de conversa com todos os autores.

Data: 10 de agosto

Horário: das 9h às 12h

Evento: Meeting InterFISIO em Gerontologia

Endereço: R. São Bento, 11º andar – Centro – Rio de Janeiro

Informações e inscrições: https://bit.ly/4cLSlht

Livro ‘Propósito de vida da pessoa idosa – Conceitos, abordagens e

propostas de intervenções gerontológicas’

Organizadora: Cristina Cristóvão Ribeiro

Editora: Summus Editorial

Preço: R$ 96,70 (e-book R$ 58,00)

Páginas: 224 (17 x 24 cm)

ISBN: 978-65-5549-143-2

Atendimento ao consumidor: 11-3865-9890

Site: www.gruposummus.com.br