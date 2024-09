Prontos pro mundo: estudante de SP embarca em primeira viagem internacional para intercâmbio

Na região de Sorocaba, 60 estudantes estão entre os 500 alunos classificados para o primeiro programa de intercâmbio internacional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), o Prontos pro Mundo. Maria Eduarda da Silva Soares, de 16 anos de idade, aluna da Escola Estadual Professor Aggeo Pereira do Amaral, está entre elas.

Maria Eduarda mora com a mãe, Luciana, e com o padrasto, Fernando. “Minha mãe estava mais ansiosa pelo resultado que eu”, conta a adolescente. “Eu nunca andei de avião e nunca saí do estado de São Paulo, mas sempre quis viajar para fora do Brasil”, continua. A estudante de Sorocaba está entre os selecionados que farão o intercâmbio na Nova Zelândia no ano que vem.

Antes de ser destaque nas aulas de inglês e conquistar uma vaga no Prontos pro Mundo, além das aulas regulares de língua inglesa da escola, Maria Eduarda treinava inglês em jogos e vídeos na internet. “Gosto muito das aulas online do programa, porque elas são bem dinâmicas e com bastante conversação. Agora, com as aulas na viagem de intercâmbio, sinto que poderei aprender ainda mais sobre gramática e escrita”, diz.

A estudante também alimenta suas expectativas para o futuro, na volta para o Brasil e após a experiência internacional. Já escolheu o itinerário formativo de exatas no aprofundamento do Ensino Médio e tem se dedicado a estudar para a avaliação do Provão Paulista Seriado. Agora, em 2024, ela fará a primeira parte da prova que soma as notas das três séries do Ensino Médio e garante vaga direta em uma das universidades ou faculdades estaduais. “Tenho o sonho de fazer veterinária ou um outro curso, que se chama gestão de equinocultura”, comenta.

Assim como Sorocaba, 416 municípios do estado com alunos elegíveis à temporada de estudos fora do Brasil — ou seja, que cumpriram todas as etapas de seleção — terão ao menos um representante na viagem a um país de língua inglesa.

Austrália, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia estão entre as localidades para onde os 500 estudantes da rede pública paulista embarcarão nos primeiros meses de 2025. Durante o período, os estudantes serão matriculados em escolas de Ensino Médio (high school) locais e ficarão hospedados em casas de família.

“Estamos muito orgulhosos da dedicação de nossos estudantes. Diretores e diretoras das escolas estaduais estão relatando a inspiração instantânea que essa divulgação tem causado em outros estudantes, que têm a comprovação em seus colegas que este é um sonho possível”, comenta o secretário da Educação Renato Feder.

Uma nova seleção será feita ainda este ano para outras 500 vagas do programa, com embarque previsto para o segundo semestre de 2025. A seleção será composta por etapas de provas e as outras regras estabelecidas por edital.

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo terá duração de três meses, será 100% gratuito, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), matrícula na escola, material didático, hospedagem, aulas, traslados no Brasil e no exterior e passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também verbas para custos que antecedem a viagem e uma bolsa intercâmbio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior. Esta é a primeira vez que alunos da rede estadual paulista são beneficiados com intercâmbio internacional.

A lista com os 500 estudantes selecionados para a viagem internacional a países de língua inglesa pode ser conferida no portal do Prontos pro Mundo, em https://www.prontospromundo.educacao.sp.gov.br/.