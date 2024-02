Pronto Socorro de São Caetano tem telemedicina cardiológica em parceria com HCor

A Prefeitura de São Caetano do Sul renovou em janeiro a parceria com o HCor (Hospital do Coração) no programa de telecardiologia, que faz parte do projeto de Apoio à Implementação das Boas Práticas na Atenção à Cardiologia e Urgências Cardiovasculares do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). O projeto contribui com a melhora diagnóstica de pacientes em casos de infarto e arritmias.

São Caetano foi uma das cidades contempladas pelo projeto de telecardiologia. Desde setembro de 2023, na UPA Engenheiro Júlio Marcucci Sobrinho e no HMEAS (Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin), os exames de eletrocardiograma de urgência realizados nas unidades têm laudo emitido em tempo real pelo HCor.

“Caso o médico do pronto socorro perceba qualquer alteração nos exames iniciais, o paciente fará o eletrocardiograma no aparelho do HCor, onde a equipe está pronta para discutir o caso clínico e oferecer apoio à conduta de nossos médicos, uma forma fortalecer e melhorar a qualidade dos exames cardiológicos”, explicou Auricchio.

Nos três primeiros meses do programa, 18 exames foram transmitidos para a plataforma do HCor e 16 necessitam de teleinterconsulta por apresentarem alterações. Em menos de dez minutos o laudo é emitido e, em casos de arritmia complexa, o HCor faz contato com a unidade para a teleconsulta cardiológica. Após 48h do exame, a equipe do HCor retorna o contato para acompanhar o seguimento do caso, colhendo informações sobre o desfecho clínico.

“O programa qualifica o manejo clínico na linha de atenção à cardiologia e urgências cardiovasculares, com interpretação de exames em tempo real. Com o uso de ferramentas conectadas e interativas, entre as equipes do nosso hospital e do HCor, os protocolos de atendimento ficam rápidos e bem definidos”, afirma a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

O eletrocardiograma é um exame de avaliação da atividade elétrica do coração através de eletrodos fixados na pele. A partir disso, é possível detectar o ritmo do coração e o número de batimentos por minuto.

“Quando o HCor realiza a teleinterconsulta com nossa equipe médica, orientando na condução do caso, eles passam a monitorar o paciente nos chamando para verificação da resposta aos medicamentos ministrados. Também entram em contato com nossa equipe 48 horas após o evento para verificar a evolução do caso. O tempo de resposta é muito rápido e seguro”, destaca o diretor clínico do HMEAS, Edler Tertuliano de Almeida.

O município recebeu um equipamento portátil para realização dos exames. É um sistema seguro e apropriado para a troca de informações e imagens. O resultado da avaliação chega à central do HCor, que analisa com sua equipe de especialistas. O médico emite o laudo que vai direto ao HCor. Em poucos minutos chega o laudo e pode solicitar a interconsulta para a condução do caso.