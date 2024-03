Pronto-Atendimento do Alvorada irá atender apenas pacientes com sintomas de gripe e dengue

Em função do crescente número de pacientes com sintomas respiratórios que procuram as Unidades de Saúde diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal de Saúde determinou que, a partir da próxima segunda-feira (25/03), o PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada passe a atender exclusivamente pacientes com sintomas de gripe, dengue e Covid.

O local vai funcionar, assim, como um “Centro de Acolhimento de Dengue” temporário, conforme previsto no Plano de Ação Para Situação de Emergência em Saúde Pública Devido à Epidemia de Dengue, elaborado nesta semana pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, em especial as gerências da Atenção Básica e dos Pronto-Atendimentos Municipal, bem como da Diretoria de Vigilância em Saúde – à qual estão vinculados a Vigilância Epidemiológica e o Setor de Zoonoses.

O PAM fica ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) 5, na Rua das Imbuias, nº 355, e atende diariamente, de segunda-feira a domingo, das 7h às 22h – mas com a “entrada” de novos pacientes aceita até as 21h.

No entanto, no horário noturno, o atendimento de urgência continua ocorrendo no PS (Pronto Socorro) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia), cuja nova recepção fica na Rua Aristides Bassora, nº 301, no Bosque dos Cedros, na região central da cidade.

Da mesma forma, em qualquer horário do dia ou da noite, crianças de até 12 anos e mulheres gestantes continuarão a ser atendidas no PS do Hospital Municipal, onde está a equipe de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Os demais problemas de saúde também serão atendidas normalmente no Hospital Municipal.

A decisão foi tomada e comunicada nesta terça-feira, após mais uma reunião da equipe gestora da Saúde Municipal com o recém-nomeado Comite Intersetorial de Arboviroses da Prefeitura, reativado no início do mês pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

A gestão municipal segue realizando ações diárias contra o mosquito transmissor do vírus da dengue, incluindo “mutirões” aos sábados.

“Nesse momento de grande volume de atendimentos a pacientes com sintomas de dengue, principalmente, decidimos organizar os atendimentos de Pronto Atendimento para dengue e síndromes gripais, que é a maior demanda, exclusivamente no PAM”, justificou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município, Paula Mestriner.

Segundo a enfermeira, desde o mês passado, a Rede de Atenção Básica do Município (ou seja, as 7 UBSs da cidade) também está com a agenda organizada para acolher os pacientes com suspeitas de dengue e gripe, “mas a procura por atendimento na Atenção Básica ainda é muito pequena”.