Promovido pelo Singular, simulado do Enem recebe 2 mil estudantes

Para reforçar a preparação dos estudantes para os principais processos seletivos e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Colégio Singular e o cursinho Singular Anglo Vestibulares, com unidades localizadas na região do Grande ABC, promovem o Projeto Simulado. Ao longo do ano, chegam a ser realizados cerca de 60, sendo a maioria voltada para os seus alunos e, alguns abertos para a comunidade.

No último sábado (28), por exemplo, o Simulado Aberto Enem, aplicado na Universidade Metodista, reuniu 2 mil estudantes de escolas públicas e particulares do Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares.

Enquanto os alunos se dedicavam à resolução das questões, os pais participaram de uma reunião com a equipe de vestibulares do Singular, onde foram abordados a reta final de estudos, o programa de revisões oferecido pela rede de ensino, a participação da família no processo seletivo e a importância dos simulados, além do cenário atual dos grandes vestibulares e o funcionamento da nota do Enem junto ao SiSU – Sistema de Seleção Unificada.