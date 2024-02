Prometeon retorna como patrocinadora e fornecedora exclusiva de pneus para a Copa Truck

A Prometeon, fabricante global de soluções de pneus para veículos comerciais, nos segmentos de caminhões, ônibus, agro e OTR, está de volta como patrocinadora e fornecedora exclusiva de pneus para a Copa Truck, a prestigiada competição de caminhões no Brasil. O contrato, com vigência de dois anos, entrou em vigor em janeiro deste ano e se estenderá até o fim de 2025.

A Copa Truck, conhecida por sua incrível competição e apaixonada base de fãs, receberá novamente o apoio da fabricante de pneus Prometeon durante as oito etapas programadas para 2024 e terá, na sua disputa de Interlagos, no mês de agosto, a Etapa Prometeon. A disputa na pista paulistana com 4.309 metros de extensão será o principal ponto de ativações da empresa para seus clientes e parceiros.

A retomada marca um reencontro especial, visto que a Prometeon desempenhou um papel fundamental como patrocinadora e fornecedora de pneus desde a criação do campeonato em 2017, mantendo-se presente até o término de 2018. Além disso, reforça o compromisso da fabricante com o esporte, tanto dentro quanto fora do Brasil. Atualmente, a Prometeon tem importantes ativações no Campeonato Mundial de Superbike e recentemente anunciou acordo com as Seleções Italianas de futebol, além de patrocínio no Rally Dakar, o mais importante do planeta, além de ser o patrocinador principal do Parma, na Itália.

Sobre o acordo com a Copa Truck, Ricardo Susini, CEO da Prometeon para a América Latina, fala: “A Copa Truck não é apenas uma competição, mas também um laboratório crucial para o desenvolvimento de produtos e o fortalecimento do contato com nossos clientes. Desta forma, estamos muito satisfeitos em anunciar o nosso retorno para as pistas de corrida brasileiras, fornecendo a melhor solução para que os pilotos da categoria continuem empolgando todos nós fãs de competição”.

Pela Copa Truck, Carlos Col, CEO da Mais Brasil, empresa que organiza e promove a categoria, fala: “A Copa Truck recebe com satisfação a Prometeon como sua fornecedora oficial de pneus para um novo ciclo. A maior, mais rápida e profissional categoria de Trucks do mundo passa a utilizar os seus novos pneus a partir de agora”.

A temporada 2024 da Copa Truck tem início marcado para o dia 17 de março em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando os brutos estarão de volta equipados com os melhores pneus do mercado nacional, desenvolvidos e fabricados no Brasil.

Pneu da Copa Truck

Modelo Prometeon R02 Proway Steer, na medida 295/80R22.5 TL, com índice de carga 154/149 e código de velocidade M. Pneu para aplicação rodoviária com uso indicado no eixo direcional.

Confira o pré-calendário de 2024:

17 de março – Campo Grande

14 de abril – Goiânia

12 de maio – Londrina

16 de junho – Santa Cruz do Sul**

4 de agosto – Interlagos

1° de setembro – Cascavel

13 de outubro – Rio Grande do Sul**

17 de novembro – Goiânia