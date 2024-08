Prometeon inicia fabricação e comercialização de pneus Aeolus 22,5 polegadas no Brasil

A Prometeon, líder no desenvolvimento, produção e comercialização de pneus comerciais, agro e OTR, começa a fabricar e comercializar pneus para caminhões da marca Aeolus na medida 22,5 polegadas no Brasil a partir deste mês de agosto. A Aeolus e a Prometeon, ambas pertencentes a China National Tyre & Rubber Co, desenvolveram novas linha de produtos, feitas sob medida para as necessidades do mercado brasileiro.

O primeiro lançamento dessa parceria é a linha Neo Allroads, nas categorias S Max e D Max, desenvolvidos para uso rodoviário. O Neo Allroads S Max é aplicável a eixos direcionais e livres, enquanto o Neo Allroads D Max é destinado ao eixo trativo. Ambos estão disponíveis nas medidas 275/80R22.5 e 295/80R22.5.

As linhas Neo Allroads da Aeolus incorporam a tecnologia BeST – Belt Smooth Technology – garantindo melhor pressão de contato com o solo, resultando em um desgaste mais regular e maior rendimento quilométrico. Além de maior economia para os clientes, a tecnologia BeST também proporciona redução na geração de calor durante o uso do pneu, garantindo maior vida útil da carcaça e aumentando o índice de reforma.

Os novos produtos são fabricados na planta da Prometeon em Santo André (SP), compartilhando materiais e processos utilizados em todos os pneus desenvolvidos pela equipe de engenharia da Prometeon.

“Estamos muito satisfeitos com este lançamento”, fala Ricardo Susini, CEO da Prometeon para a América Latina. “Estes novos produtos reforçam nossa estratégia multimarcas e multitier para atender as necessidades dos diversos perfis de clientes. Os pneus Aeolus são distribuídos no mercado brasileiro há muitos anos e os clientes apreciam o desempenho e a eficiência destes produtos”, ressalta Susini.

“No desenvolvimento dos pneus levamos em consideração as características do nosso mercado, nossas estradas e nossas condições climáticas, com a garantia de um produto feito com matérias-primas e processos que proporcionam mais desempenho e segurança com menor impacto ao meio ambiente”, encerra Ricardo.

Este é o segundo grande lançamento da Prometeon neste ano. Em abril, chegou ao mercado a Serie 02, uma nova linha de pneus radiais que tem como base a inovação tecnológica com a marca Prometeon Engineered. Os lançamentos são resultado de um investimento de cerca de R$ 30 milhões.

Desenvolvido no Brasil para o Brasil, os pneus Aeolus New Allroads, produzidos pela Prometeon, têm a garantia exclusiva original Prometec até a segunda reforma.

PROMETEON TYRE GROUP

O Prometeon Tyre Group é o único fabricante de pneus que atua exclusivamente no setor comercial, com produtos para o transporte de mercadorias e pessoas, Agro e OTR. A Prometeon possui um portfólio multimarca e multitier, que inclui PROMETEON, PIRELLI, FORMULA, AEOLUS, SESTANTE, PHAROS e ANTEO entre suas principais marcas. O Grupo possui quatro fábricas (duas no Brasil, uma no Egito e uma na Turquia), três unidades de Pesquisa e Desenvolvimento (Itália, Brasil e Turquia), além de um Centro de Desenvolvimento (Egito). Presente nos cinco continentes, emprega aproximadamente oito mil pessoas de mais de 40 nacionalidades.