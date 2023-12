Prometeon anuncia Programa de Estágio 2024

A Prometeon, fabricante global de soluções de pneus para veículos comerciais, nos segmentos de caminhões, ônibus, agro e OTR (Off the Road) anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio 2024. Com o compromisso contínuo de investir no desenvolvimento de talentos, a empresa oferece cerca de 40 vagas para as suas operações em Santo André (SP) e em Gravataí (RS).

O Programa de Estágio da Prometeon proporciona uma oportunidade única para os estudantes aplicarem seus conhecimentos acadêmicos em um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador. Os estagiários terão a chance de colaborar em projetos inovadores, desenvolver habilidades práticas e receber orientação de profissionais experientes.

Sobre isso, Fabiana Santana, diretora de Recursos Humanos da Prometeon para a América Latina, fala: “Estamos entusiasmados em lançar o Programa de Estágio 2024 e proporcionar aos estudantes a oportunidade de crescerem profissionalmente conosco. Acreditamos que investir no desenvolvimento dos jovens talentos é fundamental para o sucesso futuro da nossa empresa e trabalhamos para realmente proporcionar um ambiente inclusivo, multicultural e diverso para que todos possam deixar sua marca neste momento inicial de suas carreiras”, encerra.

O período de inscrição para o Programa de Estágio 2024 é de 12/12/2023 a 19/01/2024 para estudantes dos cursos de Administração de Empresas, Comércio Exterior, Logística, Contabilidade, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia (Materiais, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Produção, Processo de Produção, Computação e de Gestão), Técnico (Mecânica, Mecatrônica, Automação, Informática, Química e Segurança do Trabalho), Sistemas em TI, Ciência da Computação, Marketing, Relações Internacionais e Recursos Humanos, até o penúltimo ano da Graduação.

PROGRAMA DE ESTÁGIO PROMETEON 2024

Período para inscrições: De 12/12/2023 até 19/01/2024.

Inscrições e mais informações:

Santo André: https://vagas.com.br/v2590340

Gravataí: https://vagas.com.br/v2591961

Benefícios: Bolsa Auxílio, Assistência Médica, Auxílio transporte (Fretado / Vale-transporte), Gympass (Academia com subsídio), Funcional Card (desconto em medicamentos e vacinas), Desconto na compra de pneus Pirelli, Restaurante no local, Reembolso em ótica e órtese, Seguro Acidentes Pessoais e Recesso Remunerado.