Promessa do Vale do Aço, Dinin lança “Menor Sincero”

Dinin, conhecido como uma lenda do Vale do Aço, acaba de lançar sua mais nova música intitulada “Menor Sincero”. O rapper, mc, produtor, diretor e editor de vídeo é considerado um verdadeiro multitalento de Minas Gerais. O lançamento ocorreu no dia 31 de janeiro de 2024, em seu canal do YouTube.

O EP “Como Menino” está repleto de faixas incríveis, sendo “Menor Sincero” um dos grandes destaques. Nesse álbum, Dinin explora as características de uma criança, como a sinceridade. O artista explica que é fundamental sermos sinceros conosco mesmos e com as pessoas que nos amam, principalmente quando estamos enfrentando momentos de depressão e pensamentos suicidas.

A letra da música retrata a luta interna de um pai, que enfrenta seus próprios demônios enquanto busca forças para seguir em frente. Ele expressa o conflito entre a pressão de ser um provedor e a necessidade de cuidar de sua saúde mental, além da batalha para viver da música. Apesar das sombras que o cercam, o amor por sua família, especialmente por seu filho, emerge como uma luz guia, lembrando-o do propósito e do significado que eles trazem à sua vida.

Essa música é um verdadeiro testemunho da batalha diária contra a depressão e um poderoso lembrete da importância de buscar ajuda e encontrar esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. O coração dessa canção transborda emoção e resiliência, tocando profundamente todos que a ouvem.

Ao ser questionado sobre como se sente ao lançar essa música, Dinin revela um misto de alívio e gratidão. Ele se sente aliviado por ter superado essa fase difícil de sua vida e por poder falar abertamente sobre o assunto, sem sentir vergonha. O rapper ressalta que é necessário quebrar o estigma de que os homens devem resistir às emoções e escondê-las, pois isso apenas alimenta pensamentos destrutivos.

O artista também compartilha um momento triste em sua vida, quando perdeu um amigo que acabou tirando a própria vida. Ele lamenta não ter lançado essa música antes, pois acredita que poderia ter ajudado seu amigo a refletir sobre seus sentimentos. Em homenagem a ele, Dinin decidiu lançar essa obra no dia 31 de janeiro, coincidindo com o Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental e emocional.

Dinin revela que foi quando se viu prestes a desistir de tudo e escrever uma carta para seu filho explicando que não era covarde, que percebeu que precisava fazer algo para sair dessa situação. Ele encontrou na música uma forma de transformar essa experiência negativa em reflexão, com o objetivo de encorajar outros homens a não se sentirem exaustos carregando o peso das emoções e dos pensamentos suicidas.

Na cultura hip hop, Dinin aprendeu a não se calar diante da opressão, mesmo quando essa opressão vem da própria consciência. Ele descobriu que falar sobre seus sentimentos pode abrir portas para ouvir e aprender diferentes maneiras de lidar com suas emoções. Reconhecer que está passando por um momento difícil e ter pensamentos suicidas requer coragem, mas é preciso ter ainda mais coragem para agir e buscar mudanças, afinal, como disse Einstein, “insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes”.

A perda de seu amigo, Guto, mexeu profundamente com Dinin. Ele sente um peso de culpa por não ter lançado essa música antes, pois Guto era um ouvinte fiel de suas músicas. Por isso, o rapper canalizou toda essa energia para sair de sua zona de conforto e lançar esse trabalho em homenagem a ele. Mesmo que Guto não possa ouvir essa música, todos nós podemos, e é importante abordar esse tema, pois nunca sabemos se um amigo nosso está enfrentando essa batalha silenciosa.

Dinin finaliza sua mensagem com um apelo emocionante, pedindo para que ninguém se envergonhe de suas emoções, pois elas são parte da nossa alma, composta por mente e emoção. Ele reforça a importância de cuidar de nossa alma e de buscar ajuda quando necessário. A vida pode ser difícil, mas é fundamental não sofrer mais em nossa mente do que na realidade. Não hesite em procurar ajuda e apoio.