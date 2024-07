Promessa do Inter atrai grupos estrangeiros e pode ser vendido sem estrear

Após completar 18 anos, Ricardo Mathias, uma das principais promessas da base do Inter, desperta interesse em grupos internacionais e pode ser vendido antes mesmo da estreia pelo principal.

Mathias fez 18 anos na última quinta-feira, data em que marcou um dos gols da vitória do Inter contra o Atlético-MG pelo Brasileiro Sub-20.

Sensação na base vermelha, o centroavante tem no histórico convocações para seleção de base do Brasil e treinou com o elenco principal durante alguns meses deste ano, mas não recebeu oportunidade de estrear.

Segundo apurou o UOL, dois grupos de clubes estrangeiros que operam no Brasil se interessam pela chegada do jogador, cujo contrato vai até o meio do ano que vem.

As eliminações precoces na Sul-Americana e na Copa do Brasil criaram, ainda, uma nova realidade para o Inter, que busca recursos para conseguir cumprir com os investimentos que vez na montagem do elenco.

A multa rescisória de Mathias para clubes do exterior está estabelecida em 40 milhões de euros (R$ 244,4 milhões na cotação atual). Ainda não houve oferta oficial por ele, mas a tendência é que o assunto avance nas próximas semanas.